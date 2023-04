”Știu ce fac, simt că pot să ajut!” El este soldatul român care luptă voluntar pentru Ucraina

Un tânăr din Cluj se antrenează în poligoanele din Ucraina pentru a participa la contra-ofensiva de eliberare a teritoriilor ocupate ilegal de Rusia.

Sursa foto: captura foto Antena 3 CNN

Într-un poligon de trageri din Ucraina, un grup de soldați profesioniști din legiunea străină se antrenează pentru contra-ofensiva anunțată încă de la începutul anului. În următoarele săptămâni, ei ar putea fi trimiși pe front în regiunile ocupate ilegal de ruși: Herson, Crimeea, Donbas sau Zaporojie. Printre soldați este și un român. Un tânăr din Cluj, venit voluntar să lupte pentru Ucraina.

”Întrebarea era de ce am decis să vin aici, să mă înrolez în armata ucraineană? ”La început aveam impresia că războiul ăsta o să se extindă mult peste granițele Ucrainei. Știam 100% că Moldova este un obiectiv al Rusiei. Destabilizarea ei, cine știe, poate chiar și invadare! Asta e una! După Moldova, avem o graniță cu ei și nu ne-am fi permis, că am văzut ce se întâmplă când ai o graniță directă cu ei și ei jură că n-o să vină! Și în al doilea rând, știu să fac ce fac, sunt antrenat, simt că pot să ajut, vreau să ajut și nu am putut să stau nepăsător la suferințele populației civile, copii, femei, am și eu familie, am copii și cam ăsta e răspunsul!”, spune soldatul.

Oficial, statul român nu a trimis niciun militar în Ucraina, însă în trupele de luptători ar putea fi câteva zeci, sau chiar sute de voluntari români. Selecția este una riguroasă. Toți cei care sunt primiți în forțele armate ale Ucrainei trebuie să fi fost militari, polițiști sau jandarmi de carieră și să fi avut experiență în teatrele de operațiuni.

După câteva luni de antrenamente, ei sunt trimiși în zonele fierbinți de pe front, pentru a opune rezistență atacurilor rusești sau pentru a recuceri teritorii.