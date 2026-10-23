Într-un oraş mare din ţară benzina a scăzut sub 10 lei pe litru. Cât costă carburanţii vineri, 23 octombrie

Într-un oraş mare din ţară benzina a scăzut sub 10 lei pe litru / Foto: GettyImages

Benzina standard s-a ieftinit uşor în unele zone din ţară, în timp ce motorina şi-a păstrat, în general, preţul. Cea mai ieftină benzină din România se găseşte, la pompă, la Cluj-Napoca, unde o companie o vinde cu 9,99 lei/litru. În Bucureşti, benzina standard costă 10,06 lei/litru. Şoferii plătesc pentru un litru de motorină standard 10,86 lei pe litru. Carburantul diesel este puţin mai ieftin la Timişoara: 10,83 lei/litru, notează Peco Online.

GPL-ul rămâne cea mai ieftină variantă de combustibil, la preţul mediu, la nivel naţional, de 4,7 lei pe litru.

România riscă să rămână fără motorină la iarnă

Prețurile motorinei au crescut cu aproape 40% de la începutul anului, dar nu costul uriaș îi sperie pe economiști, cât posibilitatea unei penurii în această iarnă. „Întrebarea este dacă vom avea ce cumpăra”, a spus economistul Adrian Negrescu într-o analiză Frames.

Rezervele sunt mai mici decât par, o parte din stocuri se află în afara țării, iar România consumă mai multă motorină decât produce, ceea ce o face dependentă de importuri. În scenariul unei penurii, efectele ar fi în lanț: s-ar opri camioanele, utilajele agricole şi şantierele și alimentele s-ar scumpi din nou.

„Statul trebuie să spună public, cu cifre verificabile, câtă motorină avem efectiv în ţară şi cât de repede o putem scoate din rezerve. Liniştirea populaţiei cu formula "avem stocuri pentru 90 de zile" nu este o strategie.

O penurie de motorină de doar câteva zile ar opri camioanele, utilajele agricole şi şantierele şi ar aduce o nouă rundă de scumpiri la alimente, exact când inflaţia a început din nou să crească”, a declarat Adrian Negrescu.