„Întrebarea este dacă vom avea ce cumpăra”. România riscă să rămână fără motorină la iarnă. Nu toate stocurile de urgență sunt în țară

Litrul se vinde în medie cu 10,90 lei, cu aproape 40% mai mult decât la începutul anului”. Foto: Getty Images

Prețurile motorinei au crescut cu aproape 40% de la începutul anului, dar nu costul uriaș îi sperie pe economiști, cât posibilitatea unei penurii în această iarnă. „Întrebarea este dacă vom avea ce cumpăra”, a spus economistul Adrian Negrescu într-o analiză Frames. Rezervele sunt mai mici decât par, o parte din stocuri se află în afara țării, iar România consumă mai multă motorină decât produce, ceea ce o face dependentă de importuri. În scenariul unei penurii, efectele ar fi în lanț: s-ar opri camioanele, utilajele agricole şi şantierele și alimentele s-ar scumpi din nou.

„Statul trebuie să spună public, cu cifre verificabile, câtă motorină avem efectiv în ţară şi cât de repede o putem scoate din rezerve. Liniştirea populaţiei cu formula "avem stocuri pentru 90 de zile" nu este o strategie.

O penurie de motorină de doar câteva zile ar opri camioanele, utilajele agricole şi şantierele şi ar aduce o nouă rundă de scumpiri la alimente, exact când inflaţia a început din nou să crească”, a declarat Adrian Negrescu, potrivit Agerpres.

Economistul a spus că deja în sudul Italiei există o criză de motorină, iar România începe iarna cu „cea mai scumpă motorină din istorie.”



Litrul se vinde în medie cu 10,90 lei, cu aproape 40% mai mult decât la începutul anului, potrivit analizei realizate de think-tank-ul economic Frames.

„Pe 22 octombrie, preţul mediu al motorinei standard în România era de 10,90 lei pe litru, iar al benzinei de 10,10 lei pe litru, potrivit datelor PretCarburant. În ianuarie, într-o benzinărie Petrom din Bucureşti, motorina costa 7,89 lei, iar benzina 7,67 lei. Asta înseamnă o creştere de aproximativ 3 lei pe litru, de 38% la motorină şi de 32% la benzină, în mai puţin de zece luni. Cea mai mare parte a scumpirii a venit în a doua jumătate a anului. De la 30 iunie până acum, motorina s-a scumpit cu 1,68 lei pe litru, adică cu 18,2%, iar benzina cu 1,44 lei, adică cu 16,6%”, a explicat Negrescu în analiza citată.

Riscul unei penurii nu mai este teoretic, în condiţiile în care criza globală a motorinei se poate extinde pentru încă un an.



„Aprovizionarea României depinde de rute expuse, iar rezervele de urgenţă, prezentate oficial ca suficiente pentru 90 de zile, nu înseamnă 90 de zile de motorină la pompă. (...) Faptul că motorina creşte mai repede decât benzina nu este întâmplător: motorina este produsul cel mai afectat de criza globală şi cel de care depind transportul de marfă, agricultura şi construcţiile”, este de părere analistul Adrian Negrescu.

Nu toate stocurile de urgență sunt în țară

Adrian Negrescu a explicat că scumpirea nu este una de sezon, ci este „o criză structurală de cel puţin un an”.



„Motorina de 11 lei nu este un vârf din care vom coborî în câteva săptămâni, ci noua normalitate a iernii care vine. Iar întrebarea pentru România nu mai este doar cât plătim, ci dacă vom avea ce cumpăra.

Ministerul Energiei a anunţat de mai multe ori anul acesta că România are stocuri de urgenţă pentru 90 de zile. Cifra este corectă tehnic, dar înşelătoare pentru publicul larg. Cele aproximativ 2,04 milioane de tone de stocuri de urgenţă sunt calculate la nivelul a 90 de zile de importuri nete, nu 90 de zile de consum la pompă.

Structura lor contează mai mult decât totalul. Peste jumătate, adică 1,08 milioane de tone sau 53%, este ţiţei şi materie primă pentru rafinare, care trebuie mai întâi procesat. Produsele finite însumează aproximativ 957.000 de tone, din care doar circa 511.000 de tone sunt motorină.

În plus, doar aproximativ jumătate din stocuri, echivalentul a 45 de zile, se află fizic în România. Restul este depozitat în alte state ale Uniunii Europene şi ar ajunge mult mai greu în ţară în caz de criză”, a afirmat analistul Frames.

România ar putea rămâne fără motorină la iarnă

Negrescu a mai spus că penuriile regionale ar putea apărea încă de la începutul lunii decembrie, din cauza capacităţii limitate de transport feroviar şi de depozitare, iar rezerva strategică de motorină s-ar apropia de epuizare în ianuarie 2027.



„Este un test de stres, nu o prognoză oficială, dar arată unde se află punctul slab: motorina, nu benzina. România produce aproximativ 2,7 milioane de tone de ţiţei pe an şi importă circa trei sferturi din necesar. Peste 60% din importurile recente veneau din Kazahstan, prin conducta CPC şi portul rusesc Novorossiisk.

În iulie, livrările au fost oprite câteva zile după atacuri cu drone asupra infrastructurii, iar România a avut o primă imagine a vulnerabilităţii sale. La motorină, situaţia este şi mai delicată. La fel ca restul Europei, România consumă mai multă motorină decât produce şi completează diferenţa din import.

Motorina vine din Statele Unite, principalul furnizor al Uniunii Europene, din Kazahstan, care a urcat pe locul doi, depăşind Norvegia, şi din zona Golfului. Toate aceste rute sunt fie lungi, fie expuse conflictelor, iar costurile de transport, asigurare şi personal au crescut simultan", se arată în analiza citată.



În acest context dificil, în Italia reţele precum Eni, IP, Q8 şi Tamoil au „plafonat voluntar” preţul la 2,19 euro pe litru, în aproximativ 10.000 de staţii.



„Cumpărătorii au golit stocurile la preţul mic, iar benzinarii au ajuns să piardă între 6 şi 20 de cenţi pe litru. Reducerea accizei a expirat fără să fie înlocuită, transportatorii şi fermierii au blocat drumurile, iar rafinăria Eni din Taranto a fost blocată între 12 şi 16 octombrie. Pe 15-16 octombrie, 150 dintre cele 270 de benzinării Eni din Puglia erau goale.

Italia nu a rămas fără motorină pentru că lumea a rămas fără petrol, ci pentru că a încercat să rezolve prin decrete o problemă de piaţă. Orice plafonare a preţului, în România, ar avea acelaşi efect: furnizorii îşi duc volumele în altă parte, iar pompele se golesc. Într-o criză globală, câştigă statele care oferă predictibilitate, nu preţuri artificiale”, a spus Adrian Negrescu.

Trei măsuri recomandate de Negrescu

Expertul consideră că România are nevoie de un plan pentru iarnă, nu de măsuri de avarie, prima prioritate fiind securizarea aprovizionării, atât cu ţiţei pentru cele două rafinării majore funcţionale, cât şi cu motorină din import, prin contracte pe termen lung cu furnizori diversificaţi, iar cea de-a doua aducerea în ţară a unei părţi mai mari din stocurile de urgenţă depozitate în alte state-membre.



O a treia prioritate se referă la intervenţia inteligentă asupra preţului: nu plafonare, ci sprijin ţintit pentru transportatori şi fermieri, păstrarea mecanismului de acciză dinamică şi reducerea taxelor de-a lungul lanţului, iar eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri din 2027 este un pas bun, dar insuficient.



Frames este un think tank economic specializat în dezvoltarea de analize şi studii de piaţă privind economia.