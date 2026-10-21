Rafturi goale și criză de benzină în Italia, din cauza grevei transportatorilor. Două aeroporturi au rămas fără combustibil

3 minute de citit Publicat la 15:09 21 Oct 2026 Modificat la 15:09 21 Oct 2026

Supermarket din Napoli cu rafturile goale din cauza grevei transportatorilor. Foto: Profimedia Images

Greva transportatorilor a dus la o criză de mâncare și de benzină în Italia, relatează ABC News. Rafturile supermarketurilor din Napoli, Puglia sau Calabria sunt goale și două aeroporturi au rămas fără combustibil. Transportatorii sunt nemulțumiți de prețul ridicat al motorinei și blochează furnizarea de alimente către supermarketuri de o săptămână.

Criza de benzină și alimente din sudul Italiei se acutizează pe zi ce trece. Deşi guvernul italian le-a promis ajutoare în valoare de un miliard de euro, blocarea autostrăzilor continuă şi astăzi. Din cauza protestului transportatorilor, aeroporturile din Crotone și Reggio Calabria au rămas fără combustibil pentru aeronave.

Protestatarii au blocat încărcarea și descărcarea de alimente proaspete și alte bunuri la depozitele supermarketurilor de lângă Napoli, luni, potrivit Sky TG24.

Naples, food is starting to run out. Empty shelves in Posillipo, meat and produce gone. Not an isolated case: hundreds of supermarkets like this across Central and Southern Italy. The strike of truck drivers and farmers against fuel costs is paralyzing the shopping of Italians. And they are right to strike - they can't make ends meet. — RadioGenoa (@RadioGenoa) October 20, 2026

În Sicilia, presa a relatat că lipsesc din magazine pastele proaspete, brânzeturi și mezeluri ambalate. Criza a fost cauzată parțial și de cumpărătorii care și-au făcut provizii. Rafturi pe jumătate goale au găsit și localnicii din regiunile sudice precum Calabria și Puglia.

Central and Southern Italy, today October 17. Supermarkets in chaos: empty shelves, empty fridges, empty freezers, little food left. People are panicking. This is Europe. https://t.co/vZkmo25tnK — RadioGenoa (@RadioGenoa) October 17, 2026

Un supermarket din oraș a afișat un mesaj pe rafturile goale în care își cere scuze că „unele produse ar putea să nu mai fie disponibile o perioadă sau vor fi disponibile, dar în cantități limitate”, din cauza protestului transportatorilor.

Italy today: no food. This is the situation that has been observed for days in many supermarkets across central and southern Italy, due to an indefinite strike by truck drivers and farmers for price of fuel. They can not make ends meet anymore. There is an air of revolt in Italy. https://t.co/RgNcP1eNtN — RadioGenoa (@RadioGenoa) October 19, 2026

Asociaţia italiană a firmelor de distribuţie trage un semnal de alarmă şi susţine că supermarketurile din sudul țării riscă să se închidă, în condiţiile în care nu mai au ce pune pe rafturi.

Pe rețelele sociale, localnicii postează imagini din supermarketurile din care se aprovizionau înainte de această criză și spun că pentru multe familii „este un chin”.

this is the current situation in southern italy, as you can see we have literally no groceries in our supermarkets cause there’s a huge strike going on regarding the petrol prices so of course food is not being delivered and families are struggling https://t.co/L4n06bbxAo — claudia³ ☆ (@claustrofobicaa) October 19, 2026

Mărfurile sunt blocate în centrele de distribuție, iar produsele perisabile trebuie aruncate.

Transportatorii se alătură astfel demonstrațiilor care au cuprins mai multe orașe din Europa, în contextul în care războaiele afectează grav economiile europene, scumpind costul vieții.

Greva lor, care durează deja de o săptămână, afectează mai multe sectoare al industriei alimentare. De exemplu, deși fermierii continuă să producă lapte, aceştia nu îl pot transporta către unitățile de procesare din cauza blocajului rutier.

În aceste condiții, mai multe fabrici care produc mozzarella au fost nevoite să își înceteze activitatea începând de ieri.

Transportatorii avertizează că vor bloca distribuția alimentelor până la sfârșitul lunii.

Guvernul italia promite facilități fiscale

Ministrul Transporturilor, Matteo Salvini, s-a întâlnit marți cu reprezentanții asociațiilor naționale ale transportatorilor rutieri pentru a-i ajuta să facă față situației.

El a promis credite fiscale pentru compensarea creșterii puternice a prețului motorinei și fonduri pentru modernizarea tarifelor de transport rutier.

Paolo Uggè, președintele grupului Unatras, care reunește asociații ale transportatorilor rutieri, a declarat că Salvini a promis că plățile vor începe miercuri și s-a angajat să promoveze o lege pentru a aborda problema costurilor de exploatare, a relatat agenția de presă LaPresse. O nouă întâlnire a fost programată pentru săptămâna viitoare.

Prețurile la motorină sunt cu aproximativ o treime mai mari decât înaintea războiului din Iran, în ciuda eforturilor Guvernului de la Roma de a le ține sub control. Un discount temporar la motorină a expirat la începutul acestei luni.