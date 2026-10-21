Nu se mai găseşte benzină sub pragul de 10 lei pe litru nicăieri în România. Cât costă carburanţii miercuri, 21 octombrie

Nu se mai găseşte benzină sub pragul de 10 lei pe litru nicăieri în România. Foto: Getty Images

Dacă la începutul acestei săptămâni se mai găsea, la pompă, benzină standard şi sub pragul de 10 lei/litru, miercuri, 21 octombrie, acest lucru nu mai este posibil. Benzina costă, în medie, 10,06 lei/litru, cel mai bun preţ fiind la o staţie din Oradea, unde un litru costă 10,04 lei. Motorina este comercializată, în medie, la nivel naţional, cu 10,86 lei/litru, notează Peco Online.

Cel mai bun preţ pentru carburantul diesel standard este practicat la o staţie din Eforie Nord, unde un litru costă 10,75 lei.

Un litru de GPL costă, în medie, în ţară, 4,7 lei.

Barbu le promite fermierilor motorină fără acciză și fără TVA

Guvernul Luca Niculescu a fost învestit, la 20 octombrie 2026, de plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului. Florin-Ionuț Barbu (PSD) preia portofoliul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Luni, la audierile din Parlament, Florin Barbu a susţinut că fermierii români ar putea achiziţiona motorina utilizată în agricultură fără TVA şi fără acciză, începând din 2027.

„Taxarea inversă la cereale expiră la 31 decembrie 2026 şi sigur trebuie prelungită această măsură. Complementar, în decizia Comisiei Europene, vom introduce inclusiv motorina achiziţionată de către fermierii români.

Termenul şi implementarea acestui proiect va fi pentru anul 2027, privind achiziţionarea de la pompă, fără TVA şi fără acciză de către fermierii români, a motorinei utilizate în agricultură. Până pe 31 decembrie 2026 va fi finalizată modificarea deciziei Comisiei Europene, pentru că trebuie să prelungim măsura.

Ştim foarte bine că atunci când am avut TVA la cereale evaziunea era foarte mare. Aşa a fost justificată şi la Comisia Europeană şi în această modificare, pe lângă taxarea inversă la cereale, vom introduce taxarea inversă şi pentru motorina utilizată de către fermierii români în agricultură”, a precizat Barbu, potrivit Agerpres.

Acesta a precizat că măsura ar reduce costurile fermierilor, care ar putea achiziţiona motorina fără TVA şi acciză, fără a mai fi nevoiţi să aştepte şase-şapte luni pentru rambursarea TVA, perioadă în care se împrumută de la bănci pentru a-şi finanţa achiziţiile.