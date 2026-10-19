Florin Barbu le promite fermierilor motorină fără acciză și fără TVA din 2027. Scandal la audieri: „Când dați motorina cu 4 lei?”

Florin Barbu. Foto: Agerpres

Fermierii români ar putea achiziţiona motorina utilizată în agricultură fără TVA şi fără acciză, începând din 2027, a anunţat luni ministrul propus pentru preluarea portofoliului Agriculturii, Florin Barbu, după audierile din comisiile de specialitate ale Parlamentului. Acesta a fost întrebat de reprezentanții PNL când vor putea cumpăra fermierii motorină cu 4 lei, așa cum promisese. „Noi nu vorbim de 4 lei. Noi vorbim fără TVA şi fără acciză”, a spus Barbu.

„Taxarea inversă la cereale expiră la 31 decembrie 2026 şi sigur trebuie prelungită această măsură. Complementar, în decizia Comisiei Europene, vom introduce inclusiv motorina achiziţionată de către fermierii români. Termenul şi implementarea acestui proiect va fi pentru anul 2027, privind achiziţionarea de la pompă, fără TVA şi fără acciză de către fermierii români, a motorinei utilizate în agricultură. Până pe 31 decembrie 2026 va fi finalizată modificarea deciziei Comisiei Europene, pentru că trebuie să prelungim măsura. Ştim foarte bine că atunci când am avut TVA la cereale evaziunea era foarte mare. Aşa a fost justificată şi la Comisia Europeană şi în această modificare, pe lângă taxarea inversă la cereale, vom introduce taxarea inversă şi pentru motorina utilizată de către fermierii români în agricultură”, a precizat Barbu, potrivit Agerpres.

Acesta a precizat că măsura ar reduce costurile fermierilor, care ar putea achiziţiona motorina fără TVA şi acciză, fără a mai fi nevoiţi să aştepte şase-şapte luni pentru rambursarea TVA, perioadă în care se împrumută de la bănci pentru a-şi finanţa achiziţiile.

„Nu vor fi întârzieri, atunci când achiziţionează motorina de la pompă, fără TVA, fermierii nu au o povară în plus. Rambursarea TVA se face la şase luni, la şapte luni. Dacă noi venim cu sprijin pentru fermierii români, de a achiziţiona această motorină fără TVA şi fără acciză, sigur vom reduce şi costurile fermierilor, pentru că ei îşi iau credite pentru a finanţa motorina la 11 lei, iar ajutorul pe care noi îl dăm ca şi rambursare de TVA la şase luni, şapte luni, acest ajutor, bineînţeles, se duce în dobânzile pe care fermierii le au la creditele pe care le contractează din sistemul bancar”, a transmis Barbu.

Acesta a vorbit despre modul în care va putea fi introdusă această măsură, în contextul în care deputatul PNL, Adrian Cozma, i-a cerut să explice cum vor putea cumpăra fermierii motorina utilizată în agricultură cu 4 lei, potrivit unei declaraţii făcute anterior de Florin Barbu.

„Noi nu vorbim de 4 lei. Noi vorbim fără TVA şi fără acciză. La momentul când am făcut declaraţia, preţul era undeva la 8 lei, 9 lei. Dacă dumneavoastră faceţi un calcul foarte simplu, în care dai jos TVA 21%, dai jos acciza, sigur, cu preţul care e afişat la pompă în ziua aceea va fi achiziţionată pe parte de tichet. Scăderea va fi cu 21% şi 2,2 lei pe acciză”, a mai spus ministrul propus pentru preluarea portofoliului Agriculturii.

În urmă cu câteva luni, Florin Barbu anunţa, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că fermierii ar putea cumpăra motorină cu 4-4,5 lei pe litru dacă ar fi introdus un mecanism care să le permită achiziţia directă de carburant fără acciză şi fără TVA, pe baza unor certificate speciale.

„Există soluţii pentru ca fermierii să achiziţioneze motorină cu 4 - 4,5 lei/litru. Propun Ministerului de Finanţe un mecanism simplu, dar extrem de util, care să ia de pe umerii fermierilor şi producătorilor români din presiunea preţului la inputuri. Pe baza unor certificate eliberate de Imprimeria Naţională, putem oferi fermierilor posibilitatea să achiziţioneze direct de la pompă motorină fără acciză şi fără TVA, în limita a 78 de litri/ha, potrivit reglementărilor legale”, a scris Barbu.

În opinia sa, impactul pentru bugetul de stat ar fi zero, iar fermierii vor fi scutiţi de birocraţia depunerii documentelor pe baza cărora li se rambursează acciza la motorină.

Ministrul propus pentru preluarea portofoliului la Ministerul Agriculturii, Florin Barbu, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate reunite ale Parlamentului, cu 18 voturi "pentru", 12 "împotrivă" şi o abţinere.