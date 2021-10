Ioana Mihăilă, după ce a primit aviz negativ pentru mandatul de ministru al Sănătăţii: "Niciodată nu am spus că pandemia a fost învinsă"

Ioana Mihăilă, propusă din nou pentru duncția de ministru al Sănătății, a primit aviz negativ din partea comisiei. Aceasta a primit 7 voturi ”pentru”, 18 voturi ”împotrivă” și 9 abțineri.

"Au avut loc audierile în Comisiile Reunite ale Senatului şi Camerei Deputaţilor, Comisiile de Sănătate, au fost întrebări în general legate de managementul pandemiei, dar şi de responsabilităţile diferitelor structuri care au fost implicate în gestionarea pandemiei, în ultimele luni.

Ioana Mihăilă, despre solicitările formulate la adresa lui Florin Cîţu

"Solicitările au fost transmise către cei care puteau să facă ceva pentru a şi răspunde la aceste solicitări încă din luna aprilie. După ce am preluat mandatul la o săptămână şi ceva, am transmis prima solicitare în care am anunţat premierul demis despre situaţia bugetului Ministerului Sănătăţii. A umat în luna mai un memorandum prin care toţi membrii Guvernului au fost informaţi despre epuizarea resurselor bugetare pentru anumite capitole, cum erau centrele de vaccinare sau programele naţionale de sănătate. Acel memorandum a avut rostul de a debloca, acei 10% reţinuţi pentru prudenţă fiscal bugetară. Aceste reusurse ne-au asigurat supravieţuirea până la finalul lunii iulie, când, aşa cum a promis fostul premier, trebuia să se realizeze rectificarea bugetară. Noi, la finalul lunii iulie, am finalizat solicitările de rectificare, ea însă a fost întârziată, aşa cum bine ştiţi. Eu am transmis aceste lucruri, în 2 septembrie, atunci când resursele bugetare nu au mai fost suficiente şi după ce, a patra săptămână de când am ajuns pe o înţelegere pe rectificarea bugetară, premierul a evitat să o transpună în lege.

Ce spune Ioana Mihăilă despre criza sanitară din România

Cred că aceste cauze, aşa cum au fost analizate şi de reprezentanţii Organizaţiei Mondiale de Sănătate, care se află acum în vizită la noi, principala cauză pentru care rata de spitalizare este atât de mare, este legată de rata mică de vaccinare şi cred că, măsurile acestea restrictive anunţate de domnul preşedinte astăzi, puteau fi luate şi asumate mai repede, atunci când se apropia limita superioară a capacităţii de îngrijri.

Ideea este că au trecut şase săptămâni de când incidenţa a crescut peste 1 la mie la nivel naţional, acum suntem peste 10 la mie la nivel naţional şi încă există destul de mare libertate de circulaţie. Aşa cum ştiţi, în momentul în care eu am plecat de la Ministerul Sănătăţii, incidenţa era de aproximativ 1 la mie la nivel naţional şi doar 30% din capacitatea maximă de ocupare a paturilor de Terapie Intensivă, care era estimat, aşa cum şi-au asumat spitalele şi Direcţiile de Sănătate Publică, erau ocupate, era un număr de 300 şi ceva cazuri la Terapie Intensivă.

Constant am spus că valul 4 va veni, dar că intensitatea acestui val 4 va depinde de rata de vaccinare şi va fi de asemenea influneţat şi de rata destul de mare de transmitere pe care o are tulpina Delta. Acestea au fost declaraţiile mele. Niciodată nu am spus că pandemia a fost învinsă. Sunt responsabilă de acţiunile şi de afirmaţiile mele", a declarat Ioana Mihăilă.

