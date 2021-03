Iohannis, la campania de împădurire din Dolj: Vom aloca 1,5 miliarde de euro pentru reîmpăduriri

"Anul trecut, am participat și am și oferit patronajul unei acțiuni de reîmpădurire, sub sloganul "O pădure cât o țară". Am reușit să plantăm peste 50 de milioane de puieți.

Am vorbit în repetate rânduri cu specialiştii, autoriăţile şi s-a conturat ambiţia de a face mai mult anul acesta şi anii care urmează, pentru a da un impuls acestei campanii extinse, m-am angajat să continui cu guvernul şi autorităţile şi specialştii, este extrem extrem de important.

Klaus Iohannis: În Dolj, deşertificarea e realitate

Ne găsim în Dolj, unde deşertificarea e realitate.

Pământul arabil, bun care a fost mai demult aici s-a trasformat în teren nisipos, dacă nu facem nimic nisipul merge mai departe, avem pierdere de peste 1000 ha de teren arabil, trebuie intervenit.

Cealaltă chestiune ţine de mediu şi mai multe păduri, vrem mediu curat pentru noi şi generaţiile care vin. Cam toată lumea a înţeles pericolul încălzirii climatice, metoda cea mai eficientă pentru un mediu mai sănătos este extinderea suprafeţelor de pădure, asta vom face.

Iohannis: Alocăm 1,5 miliarde de euro pentru reîmpăduriri

Am vorbit în cadrul multor întâlniri pentru PNRR să alocăm suma imensă, 1,5 mld de euro pentru reîmpăduriri, asta şi oprirea tăierilor ilegale vor duce la progres semnificativ, recuperare de teren valoros", a spus, miercuri, preşedintele Klaus Iohannis.

Preşedintele Klaus Iohannis şi premierul Florin Cîţu au participat miercuri, în oraşul Dăbuleni, judeţul Dolj, la prima acţiune din cadrul campaniei de împădurire în zona deşertificată din sudul României.

