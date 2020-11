Iohannis: Infectările nu vor creşte după alegerile parlamentare

Klaus Iohannis a spus că, faţă de alegerile locale regulile sunt mult mai bine puse la punct şi dacă acestea vor fi respectate cu stricteţe, oamenii nu se vor infecta.

"Nu există niciun fel de discriminare pentru alegători, pentru orașele sau localitățile care sunt carantinate. Indiferent dacă trăiți într-un oraș care are incidență mică sau trăiți întru un oraș care este carantinat, toată lumea are același drept să meargă la vot, are exact aceleași posibilități", a transmis Iohannis.

Iohannis: "Votul se va desfăşura în siguranţă"

"Secțiile de vot vor fi pregătite peste tot, vor fi respectate toate condițiile, pentru ca votul să se desfășoare în maximă siguranță și de aceea invit pe români să meargă număr mare la vot", a mai spus Iohannis.

Iohannis: "Nu ne așteptăm la o creștere a numărului de infectări. Noi suntem bine pregătiți"

"Nu ne așteptăm la o creștere a numărului de infectări, sau a ratei de infectare după alegerile parlamentare pentru un motiv foarte simplu: noi suntem bine pregătiți, cunoaștem felul în care ne-am pregătit pentru alegerile locale.

A funcționat foarte bine atunci și va funcționa mult mai bine, fiindcă am prelucrat toate toate cazurile care au fost de prelucrat și, din fericire a fost foarte puține de la locale. Daţi-mi voie să vă spun că acea creștere(n.r infectări) nu s-a datorat alegerilor locale", a mai precizat Klaus Iohannis.