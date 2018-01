Iohannis: „Independența justiției românești este intangibilă”

Preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, l-a primit miercuri pe Klaus Iohannis pentru a discuta despre viitorul UE, preluarea Președinției Consiliului Uniunii Europene de către România în 2019, dar și despre modificările legilor justiției din țara noastră.

„Mulțumesc pentru invitația de a participa la o întâlnire foarte bună. Am avut discuții multe, foarte bune. O bună parte s-au centrat pe președinția Consiliului Uniunii, preluată de România în 2019. Am discutat însă și mult despre viitorul Uniunii, despre crizele pe care trebuie să le abordăm cu multă hotărâre. Am discutat și despre România. A existat un interes cu evenimentele pe care le avem acasă, inclusiv pe tematica justiției. Toate discuțiilor au fost pe o notă pozitivă. Mi-au făcut plăcere. România e o țară deplin angajată în procesul de consolidare al Uniunii. Am evidențiat cele patru dimensiuni importante care vor sta la baza elaborării programului nostru: menținerea unei Europe sigure, consolidarea rolului global al UE, promovarea valorilor europene. Viziunea noastră este una puternică pro europeană. Suntem pentru o integrare mai profundă. Avem multe probleme de rezolvat. Țin neapărat să salut și mulțumesc președintelui Juncker pentru disponibilitatea exprimată de a veni în sprijinul României. Brexit - negocieri pe cadru financiar și viitorul UE - despre toate aceste lucruri am vorbit astăzi. Am primit încurajări, idei foarte bune, întrebări foarte bune. Sunt foarte optimist în ceea ce privește colaborarea noastră”, a declarat Iohannis.

Cu privire la Legile Justiției, Klaus Iohannis a ținut să precizeze că independența justiției românești este intangibilă.

„Personal, sunt convins că voi reuși ca aceste discuții să se termine cu legi în varianta cea mai bună, legi care pot fi folosite practic. Independența justiției românești este intangibilă. E o chestiune pentru care mă voi implica total și vor face absolut tot ce poate face un președinte”, a mai spus Iohannis.

Totodată, șeful statului a mai spus și că există o problemă majoră cu legile justiţiei, dar că rezolvarea se va face în țară. „Avem o problemă majoră cu Legile Justiţiei şi cu codurile în România şi aceasta trebuie să o rezolvăm în România. Degeaba aşteptăm să vina cineva din afară să ne prezinte o soluţie. Soluţia este la noi", a mai spus Iohannis.