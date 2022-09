Iohannis, mesaj la funeraliile Reginei Elisabeta a II-a: "Exprim încă o dată, în numele poporului român, sincere condoleanţe pentru această mare pierdere"

"După ce am asistat la înmormântarea Majestăţii Sale Regina Elisabeta a II-a, exprim încă o dată, în numele poporului român, sincere condoleanţe pentru această mare pierdere", a scris preşedintele Klaus Iohannis, luni, pe pagina sa de Twitter.

Șeful statului a participat luni, la funeraliile de stat ale Majestății Sale Regina Elisabeta a II-a, la Westminster Abbey, în Londra.

Zeci de mii de oameni, dintre care mulți au ajuns peste noapte, au mărșăluit luni pe traseul procesiunii funerare pentru a-și lua rămas bun de la Regină.

Regina Elisabeta a II-a este condusă pe ultimul drum, astăzi, în cadrul unor ceremonii impresionante ce au loc la Londra.

Vor fi însă la Londra peste 1000 de oficiali de rang înalt, iar efortul pentru a le asigura securitatea este fără precedent. Specialiștii vorbesc despre organizarea a peste 100 de vizite oficiale în același timp.

Elisabeta a II-a a murit joi, 8 septembrie, în casa sa de vacanță de la Castelul Balmoral, în Scoția, la vârsta de 96 de ani, după o domnie de 70 de ani.

