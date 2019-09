Ion Cristoiu, despre alegerile prezidențiale: „Proiectul lui Iohannis este unul singur: să nu mai fie PSD la conducere; Dăncilă are un proiect penibil”

foto: captura Antena 3

Ion Cristoiu a vorbit la Antena 3 despre alegerile prezidențiale din acest an. Jurnalistul a spus că, din punctul lui de vedere, niciunul dintre candidații la prezidențiale nu are un proiect de țară bine stabilit.

„Anul acesta prezidențialele sunt o mare comedie, o piesă de teatru proastă. Spun asta pentru că eu cred că asistăm la o operațiune pusă la cale de servicii, nu am nicio îndoială, în care domnul Klaus Iohannis nu că va câștiga, că nu e nicio îndoială, dar operațiunea se numește „Klaus Iohannis trebuie să câștige dormind”. Un lucru foarte ciudat e că Dan Barna a participat la strângerea semnăturilor. Domnul Iohannis, de când și-a anunțat candidatura, nu face altceva decât să meargă din când în când la PNL, încălcând grav Constituția, pentru că e încă președinte al României și nu membru PNL.

Peste tot în lume, alegerile prezidențiale, dacă la ele participă președintele în exercițiu, el este ținta numărul 1, e țintă vie. Din mai multe motive. Are cinci ani de mandat. E normal ca Diaconu sau Dăncilă să-l atace pe președintele în exercițiu, care are un avantaj în sensul că folosește instituția Președinției pentru campania electorală. Are și un dezavantaj, e țintă vie. Spuneți-mi un singur candidat care l-a criticat pe Klaus Iohannis. Nici la Barna, nici la Diaconu, nici la Dăncilă nu văd proiectul. Nu e niciun proiect pliabil pe nevoile oamenilor. Proiectul lui Iohannis este unul singur: să nu mai fie PSD la conducere. Dăncilă are un proiect pe care-l știu de la Liviu Dragnea, de la Ion Iliescu, de la Adrian Năstase. Proiectul pesedist e absolut penibil. Diaconu puteți să-mi spuneți ce proiect are? Barna.. proiectul lui de țară sunt alegerile anticipate”.