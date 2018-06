Ion Cristoiu: ÎCCJ, slujnica SRI-ului

Jurnalistul Ion Cristou sustine ca Inalta Curte de Casatie si Justitie a devenit slujnica Serviciului Roman de Informatii. Pe blogul sau, Ion Cristoiu acuza ca SRI foloseste practicile Securitatii pentru a apara oameni politici care au incalcat legea in timpul regimului Klaus Iohannis.

''Sub semnul Operatiunii Deschiderea unor supape, pentru ca altfel sare in aer intreaga dracovenie, cu noi cu tot, SRI a desecretizat un nou Protocol anticonstitutional din vremea Dictaturii sergentilor majori mesianici:

PROTOCOL DE COOPERARE intre Serviciul Roman de Informatii, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin in domeniul securitatii nationale incheiat in august 2009.

Pe vremuri angajamentul pe care informatorul trebuia sa-l semneze era actul prin care respectivul devenea sluga Securitatii. Demn continuator al Securitatii, SRI-ul a nascocit Protocolul de cooperare pentru a face din mai toate institutiile statului de drept spalatoarele de obiele ale sergentilor majori mesianici de la Baneasa.

Din cele peste 60 de protocoale anuntate ca incheiate la vremea pe vremea Dictaturii SRI au fost desecretizate doar citeva. Mult mai important, desecretizarea nu e urmata de nici o masura. Vegheaza sa nu li se intimple ceva celor care au incalcat Legea din fostul regim Klaus Iohannis, cel care a preluat Sistemul institutiilor de forta si l-a folosit si-l foloseste pentru interesele sale particulare” scrie Ion Cristoiu.