Ion Cristoiu: „Tudorel Toader arată că e un bun om politic. Dacă era doar un bun profesionist în domeniu, demisiona înainte de hotărârea sprijinului politic”

foto: captura Antena 3

Ion Cristoiu a declarat, după ce ministrul Justiției a anunțat că-și dă demisia, că Toader nu este doar un bun profesionist, ci și un bun om politic.

„Tudorel Toader arată și în aceste momente că e un bun om politic. Pentru că dacă era doar un bun profesionist în domeniu, demisiona înainte de hotărârea sprijinului politic. Cred că s-a supărat că eu am tot repetat.. mă rog, eu am încercat doar să-l interpretez, să spun cum aș face eu.. ești o somitate în domeniul ăsta, când ești încă rector, spui nu vă convine, am plecat.. Dacă ar fi făcut asta ar fi arătat că nu e om politic, adică că e un om care s-a nimerit și el acolo în ciorba asta politică, și-a dat seama că nu e bună și a ieșit.

Faptul că nu a demisionat înainte de a i se retrage sprijinul politic, în condițiile în care liderii PSD îl atacau, arată că urmărește un țel politic și, după părerea mea, el vizează tot rămânerea în rezerva de cadre a PSD. Pentru că altfel ar trece la atac și ar face pagube PSD-ului”, a spus jurnalistul la Antena 3.