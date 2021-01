Cristoiu: Cine nu se va vaccina va fi un paria în Europa, un cetăţean de mâna a doua

„Cum continuă etapa 1, dacă medicii nu vor? Noi nu avem încă o explicaţie. Ne putem răzgândi noi, că suntem pacienţi, dar nu medicul. Dacă un medic nu s-a vaccinat este de o sută de ori mai îngrijorător decât dacă nu se vaccinează şeful statului. Dacă şi medical are îndoieli… adică noi să nu avem şi el să aibă? Şi dacă e medic de ginecologie, a făcut facultate… Am pus o întrebare de pacient. De ce noi să avem încredere, care nu avem cunoştinţe medicale…

Adevărata confruntare cu viaţa a hârtiei este această etapa a doua. În etapa 1 lucrurile au fost simple, îşi făceau ei singuri (…) E vorba de realitate, de viaţă. Viaţa presupune nişte chestii foarte mici. Sigur că a fost frumos la Klaus Iohannis. Succesul acestei campanii, cel puţin din punctul meu de vedere, nu depinde de publicitatea în care ei vâră bani inutili (…) M-am plictisit să-I aud, şi pe Gheorghiţă la radio, nici acum nu au modificat… nu înţelegeţi cât sunt de neglijenţi, de neghiobi? Au făcut în decembrie la RRA o campanie, s-au înregistrat că 'eu mă voi vaccina'. Între timp s-au vaccinat. Dle, nici măcar atâta lucru nu au făcut. Aud în fiecare zi pe domnişoara Mahler, că deja o ştiu pe de rost, 'sunt mamă, la la la, mă voi vaccina'. Păi nu s-a vaccinat? Nici atâta lucru, unu să spună băi, hai să schimbăm reclama aia”, a explicat publicistul vineri, la emisiunea Gândurile lui Cristoiu, de la Aleph News.

Ion Cristoiu spune că a doua etapă de vaccinare ar trebui organizată cât mai simplu, astfel încât accesul să fie uşor şi să nu ne consume timp.

„Bun, dl preşedinte a zis că nu-l doare. Nu mai spun că asta a fost o prostie. El trebuia să spună, cel puţin pentru mine, că e simplu. Eu nu cred că românii sunt aşa de reticenţi. Campania de vaccinare va depinde de simplitate, de uşurinţă. V-am dat înainte un exemplu. Eu remarc faptul că la radio este o rubrică, un vaccin pentru viaţă şi vin nişte papagali Gheorghită, Mahler, Arafat şi toţi spun mă voi vacina, dar ei s-au vaccinat. Unul nu s-a gândit măcar hai să schimbăm. Iată lucruri mici şi de aia nu merge. Vaccinarea e aproape ca mersul la vot.

Nu depinde… da, dacă am o problemă medicală mă duc şi stau la triaj două zile, că mor. Aici care e problema, dacă vreau mă duc, dacă nu, nu şi atunci trei sferturi din ei sunt descurajaţi. Prima întrebare e cât stau şi cum? De ce să pierd timpul. Trebuie să fie posibilitatea să te vaccinezi aproape peste tot şi STS tot are bani făcea o platformă şi mă autoprogramăm. Şi pentru că există români care nu au încredere în această programare online, creeam nişte centre sau nişte callcentere pentru ei. Că la dl preşedinte al nostru, Schwarzenegger care are muşchii mari, a mers. Credeţi când ajungem acolo nu va fi coadă?”, s-a întrebat publicistul.

Ion Cristoiu avertizează că persoanele care nu se vor vaccina vor deveni o paria în Europa, cetăţeni de mâna a doua cărora li se va interzice accesul în avioane, la presiunea marilor puteri din UE.

„Din decembrie încoace noi discutăm despre cei care nu se vaccinează. Pentru Dumnezeu, hai să terminăm cu cei care vor. Deocamdată noi nu am vaccinat pe nimeni din cei care vor (…) cine nu se va vaccina, va fi un paria în Europa. Din punctul acesta de vedere va fi cetăţean de mâna a doua. Deja marile puteri au discutat şi nu te vei putea urca avion… nici pe youtube nu vei intra. Ca să poţi să rezolvi pandemia la nivel global, trebuie să fie toţi vaccinaţi. Că degeaba s-au vaccinat nemţii dacă nu se vaccinează francezii. Ca să dai drumul la circulaţie, la economie, se va impune asta (…) se vor face asemenea măsuri încât nici să ieşi din casă nu vei putea. O să vedeţi, o să vină mall-urile… Ei acum spun că nu-i nimic, dar sub presiunea UE, vor spune gata, nu te poţi urca în avion”, a explicat publicistul.