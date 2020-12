Ion Georgescu, iniţiatorul proiectului ''Moara de Hârtie'' reînvie tradiţiile şi mesteșugurile românești de altădată

Ion Georgescu, iniţiatorul proiectului ''Moara de Hârtie'' a fost invitat în cadrul rubricii ''Eroul Zilei'' de la Antena 3, unde a vorbit despre dorinţa de readuce la viaţă tradiţiile şi mesteșugurile românești de altădată.

''Ideea bucătăriei este oarecum o completare a ceea ce avem noi aici. Am creat în ceea ce noi numim Ansamblul Moara de hârtie - Satul meșteșugurilor, un spaţiu în care oamenii se pot bucura de cultură, de meşteşuguri, pot să înţeleagă că meşteşugurile sunt încă valabile şi încă foarte interesante şi importante pentru secolul XXI şi tot timpul ne-au cerut să completăm experienţa culturală şi educativă şi cu o experienţă culinară. Chiar dacă ani de zile am ezitat, mai mult de cinci ani de zile, anul acesta, din cauza pandemiei a trebuit să oprim toate activităţile noastre educative, pentru că am lucrat foarte mult cu copii, dar şi cu adulţi. Ne-am gândit ce putem face ca să păstrăm viu locul nostru, ansamblul nostru de aici de la Comana. O idee a fost de a crea această bucătărie.

Două categorii de persoane care vor primi mâncare gătită

Noi ne gândim ca oamenii din comunitate, pentru că cei care vor lucra sunt persoane care sunt greu de angajat în altă parte. Doamnele care vor găti vor lucra atât pentru vizitatorii noştri, cât şi pentru persoanele din comunitate. Noi ne-am gândit la două categorii de persoane: la bătrânii singuri care nu mai sunt ajutaţi de nimeni şi la persoanele cu mulţi copii, mai ales la familiile la care bunicii au grijă de copii. Copiii nu au nici sprjinul părinţilor. Sprijinul nostru l-am gândit să fie un sprijin constant cu mâncare gătită pe o perioadă cât mai lungă posibil.

În acest moment, până pe 12 decembrie avem o campanie de strângere de fonduri crowdfunding îi spune în engleză. Este o metodă destul de întâlnită în alte ţări şi acum o experimentăm şi noi în România. Oamenii pot să intre pe site-ul nostru, moaradehartie.ro sau pe pagina noastră din reţelele de socializare, iar acolo au detalii cum pot să ajute. Practic nu este vorba de o donaţie de bani directe, ci este vorba de a cumpăra produse şi servicii plătite în avans. Sunt şi cărţi, coşuri de Crăciun, dar pot să facă şi donaţii, în sensul în care sumele de bani vor fi folosite pentru a sprijini bătrânii şi familiile cu mulţi copii cu mâncare gătită din momentul din care vom autoriza bucătăria şi vom începe să funcţionăm.

Susțineți Bucătăria Dealul Morii

''Faţă de ţinta pe care ne-am propus-o noi, mai avem nevoie în jur de 8.000 de lei, dar această ţintă poate fi şi depăşită, adică, cu cât strângem mai mult, nu este obligatoriu să se oprească această campanie când atingem suma pe care ne-am propus-o noi. Cu cât se depăşeşte suma mai mult, cu atât mai multe lucruri pot fi realizate, cu atât mai multe familii pot fi ajutate, iar noi vom putea să luăm echipamente mai performante, ecologice, dar şi să putem să asigurăm sustenabilitatea bucătăriei noastre pe o perioadă mai lungă de timp'', a spus Ion Georgescu, iniţiatorul proiectului ''Moara de Hârtie''.