Ion Țiriac, ieșire virulentă: Aş rupe masa aia la şedinţa de Guvern

Preşedintele Federaţiei Române de Tenis, Ion Ţiriac, a comentat în termeni foarte duri situaţia din sportul românesc din prezent, arătând că a spus încă din 2000 că dacă nu investim în sport atunci vom rămâne fără niciun rezultat. Omul de afaceri a arătat că dacă ar mai fi ministrul al Sportului ar rupe masa de la Guvern de nemulţumire, pentru că se alocă sportului doar 0,026% din PIB.

"Nu ştiu ce să fac, să râd sau să plâng? Domnul Constantinescu (n.r. preşedintele Emil Constantinescu) mai există, i-am spus în tribună, la Sydney 2000, dacă nu investim, în 15-20 de ani, nu numai că nu mai suntem în primele 10, nu mai suntem în primele 30. Am greşit, am ajuns pe 51 la Rio. Spunând treaba asta, despre ce vorbim noi? Vorbim despre o ţară care a avut mai multe excepţii decât orice altă ţară din lume. Meritul meu la Sydney a fost moştenirea din era comunismului. Şi canotoarele, şi Szabo, toţi au fost moşteniţi de acolo. Am făcut 26 de medalii. Gimnastica, erau 40 de antrenori români la alte naţiuni. Aur, argint, bronz, aur argint, bronz şi mi-au furat şi medalia lui Răducan.

Am avut ghinionul şi la canotaj, mi s-a explicat cu vântul, că noi eram mai tehnici, că mai luam încă două medalii. S-a terminat, noi nu am mai semănat. Iar acest 0,026 la sută pentru sport este ruşinea naţiunii noastre, pe departe! Slavă domnului că nu sunt ministrul Sportului, că aş rupe masa aia la şedinţa de Guvern. Păi este vorba despre sănătatea naţiunii mele, educaţia naţiunii mele, sportul te educă mai mult decât tot ce ai. Nu numai că te învaţă să câştigi, dar te învaţă să ştii să şi pierzi. Să accepţi să pierzi şi să fii mai bun mâine", a declarat Ţiriac pentru Prosport.ro.