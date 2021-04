Ion Ţiriac: "Am pierdut foarte mulţi bani în pandemie. Dacă ai puţină minte în cap, nu ai cum să nu te vaccinezi anti-COVID. Eu am vrut să-l fac pe cel rusesc"

Cât despre tipul de ser, el urma să se vaccineze cu serul rusesc, însă s-a îmbolnăvit între timp. Acum, s-a imunizat.

"Noi, umanitatea, nu am ajuns la apogeu. Această boală a schimbat societatea mondială, pentru că sigur din cei care stau acasă acum 10-5% nu se mai întorc la lucru.

În ziua de azi, după părerea mea, sunt zeci şi zeci de mii de companii mici care sunt falite, oamenii nu mai vin la lucru.

Ţiriac: Am pierdut foarte mulţi bani în pandemie

Eu, personal, am pierdut foarte mulţi bani. Sportul şi în special turneul de tenis de anul trecut pe care nu l-am jucat, la Madrid, dar trebuie să-l joc în mai, e undeva la 40 miliane euro cost.

Jucătorii de tenis au sindicatele lor, vor mai multe premii. Am ajuns ca în 2022-2023 să avem 20 de milioane premii la un turneu care nu e Grand Slam. Deci acolo pierzi bani. În rest, ce e un paradox, în România, anul trecut s-au vândut mai multe maşini ca în 2019", a dezvăluit fosta glorie a tenisului mondial, Ion Ţiriac, într-un interviu la Observator.

Ion Ţiriac: Nu am avut îndoieli în privinţa vaccinului

Întrebat dacă a avut îndoieli în privinţa vaccinului anti-COVID, Ţiriac a negat, spunând că el urma să-l facă pe cel rusesc, unul controversat.

Pentru că a contractat virusul, a amânat imunizarea, însă acum s-a vaccinat.

În plus, "dacă ai puţină minte în cap", nu ai cum să nu faci vaccinul, spune fosta glorie a tenisului mondial.

"Nu, nu am avut îndoieli, şi nu numai la Pfizer, Moderna. Eu am făcut Pfizer parcă, aici la noi, pentru că nu am avut timp să-l fac pe cel rusesc. Cel rusesc mi s-a dat acum 4-5 luni şi nu am ajuns să-l fac, am fost tot timpul plecat.

Ţiriac: E un vaccin ca toate celelalte, nu ai cum să nu-l faci dacă ai puţină minte în cap

În decembrie m-am îmbolnăvit şi nu am putut să-l fac nici pe cel chinezesc.

Este un vaccin ca toate vaccinurile, nu ai cum să nu-l faci dacă ai puţină minte în cap. Că sunt 2-3 care au reacţii după vaccin, da. Eu aş recomanda fiecăruia care poate să facă vaccinul.

Şi trebuie respectat tot ce se spune, cu mască, cu distanţă", a spus Ion Ţiriac.

