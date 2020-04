Ionel Dancă: "Am făcut tot ceea ce era omenește posibil pentru a pregăti sistemul sanitar pentru această luptă"

"Mai multe tone de materiale sanitare și echipamente medicale au ajuns în ultimele săptămâni în România și altele încep să fie produse la nivel local ca urmare a unor eforturi uriașe.

Am început acest război cu virusul chinezesc cu mâinile goale, cu stocuri zero de materiale medicale pentru riscurile de epidemii, și în doar câteva săptămâni, am făcut tot ceea ce era omenește posibil pentru a pregăti sistemul sanitar pentru această luptă.

O mână de oameni, miniștrii implicați direct în această bătălie, conduși de Premierul Ludovic Orban, în coordonare cu Președintele Klaus Iohannis, au dublat eforturile medicale cu un adevărat război comercial pe plan internațional pentru achiziția de materiale sanitare necesare.

În această perioadă, se poartă o adevărată luptă de gherilă comercială contra-cronometru pentru fiecare cantitate de măști, combinezoane, teste PCR, ventilatoare mecanice și alte echipamente medicale în care se folosesc toate ”armele” și resursele politice și diplomatice posibile.

Din biroul Premierului de la Palatul Victoria, am luat parte la zeci și sute de discuții și convorbiri telefonice purtate de Ludovic Orban cu omologi și înalți oficiali din alte state ale lumii și cu conducători de instituții și structuri responsabile din subordinea Guvernului care trebuiau să pună în aplicare rezultatul acestor convorbiri.

Tot procesul de achiziție, contractare, transport, livrare și distribuție a materialelor sanitare și medicale necesare din această perioadă a căpătat conotațiile unui război internațional pentru resurse limitate.

Au fost situații fără precedent în care contracte ferme de achiziții internaționale au fost anulate cu restituirea avansurilor fără ezitare la prima contra-ofertă mai mare. Alte contracte, aflate în plină procedură de livrare, erau blocate cu marfa încărcată ca urmare a deciziilor naționale de interzicere a exporturilor.

Asigurarea coridoarelor de transport și a culoarelor de zbor a devenit mai dificilă în acest timp decât trecerea unor convoaie umanitare prin zone de conflict armat deschis.

S-au folosit toate resursele militare și civile de transport disponibile, de la autocamioane și aeronave până la acorduri militare de zbor. Au fost scoase chiar și scaunele din unele aeronave de transport civil aerian pentru a face loc la zeci de tone de materiale sanitare și medicale.

Aproape orice transport de materiale medicale a fost urmărit ca pe radar, cu telefonul în mână din biroul Premierului de la Palatul Victoria, și cu fiecare aeroport sau punct de trecere al frontierei parcurs era adus mai aproape de România și de nevoile sistemului nostru sanitar.

Față de începutul crizei COVID-19, am mărit numărul centrelor de testare de la 8 la 35 și în curând vom avea în fiecare județ aparate de testare Real-Time PCR. Capacitatea de testare a crescut de la câteva sute de cazuri pe zi la aproape 2000 de teste pe zi.

Pentru pacienții critici, sunt disponibile 1600 de ventilatoare mecanice iar pentru alte 200 facem eforturi pentru a le aduce în zilele următoare în România iar, în paralel, pregătim și producția locală.

De asemenea, prin Unifarm, ONAC sau Crucea Roșie, peste 2 milioane de măști și aproape 800.000 de combinezoane de protecție au sosit deja în țară iar alte 14 milioane măști FFP2/3 vor fi livrate în aprilie și în același timp am pregătit producția locală pentru 15 milioane de măști pe lună.

Chiar și așa, cu toate aceste eforturi, în continuare, amenințarea virusului ucigaș rămâne ridicată și nicicând nu putem spune că avem de toate pentru a face față la ceea ce va fi mai rău.

Urmează perioada cea ma grea a epidemiei cu Coronavirus în care fiecare poate face mai mult decât poate face statul printr-un simplu gest de responsabilitate, de autoizolare în casă, mai ales acum când vin zilele de Sărbătoarea Paștelui.

De aceea, reafirm și aici apelul pentru toți românii de a sta acasă. Doar împreună, de la distanță, ne putem proteja unii pe alții. Dacă ne pasă de cei dragi, #StamAcasa!", a scris Ionel Dancă pe Facebook.