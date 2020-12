Ionela Mihuleac, artista care promovează valorile românești

Cultura Cucuteni este una dintre cele mai vechi civilizații din Europa și a primit numele după satul cu același nume din apropierea Iașiului. În zonă s-au făcut ani la rând săpături arheologice, descoperindu-se numeroase obiecte de ceramică caracteristice acestei civilizații. Destinul Ionelei Mihuleac este strâns legat de aceste locuri.

"Acum realizez ca povestea a inceput cu nasterea mea la Cucuteni, atunci cand eram copil tin minte ca veneau arheologi aici și făceau săpături, veneau studenți în fiecare vara și eram fascinata de ceea ce vedeam" a povestit Ionela.

Tatăl Ionelei Mihuleac a fost chiar primar în Cucuteni, iar cariera ei părea să fie deja aranjată. Urma să ajungă secretară la Uniunea Tineretului Comunist, deşi se împotrivea cu toate forţele acestui destin. A văzut într-o zi prima şansă de scăpare: un anunţ într-un ziar în care se vorbea despre Şcoala populară de artă. A fost la examen, a fost acceptată şi aşa le-a putut spune părinţilor că deja începe o altă carieră.

"Mai târziu am absolvit secția de pictura la UNA, am făcut alte creatii, diferite tehnici mi am făcut master la cluj, am experimentat și zona de foto video, am comb artele, dar ceramica a venit către mine o data cu Eugenia Pop" a adăugat femeia.

Menirea ei în lume, dar şi atracţia faţă de locul natal a făcut-o pe Ionela să conștientizeze care îi sunt rădăcinile. După multe încercări, artista a ales să se stabilească întru totul în satul de origine, unde şi-a făcut şi un atelier. A devenit astfel prima ceramistă care modelează ceramica din Cucuteni și o arată mai departe lumii întregi.

"Așa am ajuns sa fiu pentru ca m-am născut aici m-am intors la cucuteni tot timpul mi am dorit lucrul acesta, aici mi se pare cel mai portivit sa stau și simt ca sunt acasă și mi am împlinit toate dorintele și promovez, nu fac la modul conștient voit lucrurile se leagă și oamenii vin către mine, e un lucru mai complex nu a fost gândit așa de la început, asa s-a creat așa a venit spre mine".

Legătura între cele două a fost una strânsă încă de la bun început.

"De Ionela Mihuleac pot pov ore, pe noi ne leagă o prietenie lunga. Am fost alături de ea de la început când au debutat taberele ei, mai întâi la tabara de sculptura, eu eram studenta atunci și intentionam sa fac o tabara la noi colegii mei, tabara de fotografie, nu mi a ieșit povestea și mi a zis fac eu tabara vii la mine? Și m am dus în tabara ei a fost o aventura ft frumoasa acolo s au legat lucruri interesante din perioada aia, 10 -11 ani am fost alături de ea".

"Oamenii nu știu ce loc este aici nu știu pe ce pământ stau, hai sa facem ceva cu câțiva copii și sa creăm o punte cumva intre noi artistii și oameni, în 2004 în paralel cu tabara de sculptura am organizat un workshop de ceramica 30 opii au fost atunci, am pus prima data mana pe lut și am făcut obiecte primele forme în stil cucuteni și mi a plăcut atât de mult încât lucram în balcon la Iaşi și apoi mi-am cumpărat cuptor".

Mulţi dintre copiii care au participat la taberele Ionelei Mihuleac sunt acum studenţi la arte şi plănuiesc să ducă mai departe învăţăturile despre Cultura Cucuteni.