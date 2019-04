Ipoteză-șoc: Răzvan Ciobanu nu ar fi fost singur în mașină. Detaliul esențial

Analistul Mihaela Brooks a vorbit la ”Sinteza Zilei” despre moartea lui Răzvan Ciobanu, sugerând că acesta ar fi putut să mai aibă pe cineva în mașină și că, dacă ancheta este făcută așa cum trebuie, ea va oferi răspunsuri la cele mai importante întrebări.

”Ținând cont de tipul de mașină, trebuia să se țină cont ce fel de airbag a ieșit. De la Range Rover mi s-a spus că airbagul de pe partea pasagerului nu se deschide daca nu este pasager. Există o anumită metodologie să determini dacă a fost o singură persoană în mașină sau nu. Anumite răni îți pot spune în ce parte a mașinii a fost o persoană. Din ce am înțeles, că nu s-a putut determina viteza mașinii, de fapt se poate dermina ușor la ce viteză a fost impactul. Din ceea ce am văzut din fotografii, da, cineva a mai fost în mașină. Am primit imagini din țară, după ce am văzut acum, fiecare persoană într-o mașină, locația în care ești produce anumite răni. O altă întrebare, poziția lui față de cum era mașina. Dacă mașina a fost răsturnată, sunt niște copaci dărâmați, nu știu dacă au verificat urme de vopsea pe anumiți copaci. Toate probele sunt contaminate. Dacă nu de cei din jur, de cei de la poliție care nu securizează locul. Aici avem un loc al faptei destul de mare. Ce m-a surprins, felul în care mașina a fost lovită și copacul căzut în fața mașinii. Sunt niște semne de întrebare care există acum, la care se poate găsi un răspuns. Analiza trebuie făcută în detaliu, este un domeniu specializat în criminalistică” a spus Mihaela Brooks, analist investigații criminale, specializare metoda FBI.

Mihaela Brooks este cea care a făcut în paralel o anchetă privind moartea Mădălinei Manole, despre care spune că nu a fost o sinucidere.