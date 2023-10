ÎPS Teodosie a sfinţit crucile unei biserici din Agigea cu autoscara: "Cum puteam să le sfințesc fără să le stropesc cu aghiasmă?"

ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a ieşit, din nou, în evidenţă, după ce s-a urcat într-o autoscară pentru a sfinţi crucile montate pe acoperişul unei biserici din Agigea.

Sursa foto: Hepta | Facebook / El Imigrante

ÎPS Teodosie a oficiat o slujbă la Biserica "Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir" din Agigea, judeţul Constanţa, în acest weekend. Pentru că crucile au fost montate pe acoperişul bisericii înainte de a fi sfinţite, Arhiepiscopul Tomisului a decis că trebuie să le sfinţească fără a le da jos.

"Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Teodosie a oficiat slujba sfințirii lucrărilor de înfrumusețare a bisericii Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir din localitatea Agigea, duminică, pe 29 octombrie 2023. În cadrul acestei slujbe este necesar actul sfințirii celor trei cruci noi ale turlelor bisericii. Întrucât crucile au fost amplasate pe turle anticipat, fără a fi sfințite, existau două variante: 1. Erau coborâte crucile de pe turle, fapt care ar fi implicat un efort suplimentar și substanțial atât din partea comunității cât și a constructorului. 2. Cu ajutorul și în prezența unui specialist de la protecția muncii, cu toate măsurile de siguranță luate, ierarhul să urce cu un elevator spre a sfinți crucile deja fixate pe acoperișul turlelor. Înaltpreasfințitul a optat, din motive corecte, pentru a doua variantă", a transmis Arhiepiscopia Tomisului.

La rândul său, ÎPS Teodosie a explicat că nu putea sfinţi crucile de pe biserică fără să ajungă la ele.

"Am poposit astăzi aici, la parohia din Agigea, pentru a sfinți lucrările ce s-au săvârșit în exteriorul bisericii care s-a înnoit cu totul. Și pentru a sfinți crucile de pe biserică - care au fost așezate, dar nu au fost sfințite -, cum puteam să le sfințesc fără să le stropesc cu aghiasmă? De aceea am urcat cu un mijloc tehnic, care a fost cel mai potrivit și fără risc, și am sfințit crucile. Cea de pe turlă și cea de pe pronaos", a declarat Arhiepiscopul Tomisului.