ÎPS Teodosie nu va mai permite închiderea bisericilor. "S-a semănat prea multă panică şi prea multă frică. Vaccinarea este un experiment"

"Nu am zădărnicit nimic, eu mi-am făcut datoria de păstor. Am făcut slujbele, i-am încurajat pe credincioşi şi toţi au dobândit un optimism, o încredere în Dumnezeu în această perioadă în care s-a semănat prea multă panică şi prea multă frică. Întrece ca gravă în boală virusul. Omul fricos este un om bolnav"

Întrebat dacă statul a indus panica în populaţie, IPS Teodosie a răspuns că da, că aşa i s-au plâns credincioşii. "Au suferit foarte multe că n-au avut Paşti, n-au avut Săptămâna Patimilor, au suferit foarte mult credincioşii. De la ei ştiu. Sunt în dialog cu zeci de mii de credincioşi. Biserica nu trebuia să se închidă, mai ales că nu exista aşa mare răspândire a bolii", a completat Arhiepiscopul Tomisului, ÎPS Teodosie.

Acesta a subliniat faptul că autorităţile nu au consultat biserica în momentul în care s-a decis înterzicerea oficierii slujbelor şi că au acţionat autoritar. "Nu am înţeles logica închiderii bisericii. Biserica are o autonomie a ei. Este locul cel mai prielnic unde, în Sfântul Altar este lipsit de orice virus. Acolo e locul unde trebuie să ne concentrăm şi să învingem virusul. Sfânta împărtăşanie este mai puternică decât orice vaccin. Încrederea oamenilor în lupta pentru sănătate prin credinţă, să ştiţi că face foarte mult. Mulţi au căzut în pesimism, au fost şi sinucideri între oameni, dar nu s-au popularizat. Din diasporă, foarte mulţi m-au încurajat să le fac slujbe şi le-am făcut şi stau în dialog cu dânşii", a mai spus ÎPS Teodosie.

Înaltul ierarh a vorbit şi de plângerea penală depusă pe numele său după slujba de Bobotează, când mii de oameni au participat la sfinţirea apelor. "Nu ştiu cine a depus această plângere. Slujba de Bobotează a decurs foarte bine. S-a găsit cineva, nu ştiu. Nu am emoţii, pentru că am făcut ce trebuie să facă biserica în cultul ei, am adus oamenii acolo, care s-au bucurat atât de mult şi îmi trimit mesaje de mulţumire şi acum. Şi cei care au urmărit de departe. S-au bucurat de o sărbătoare reală a Bobotezei, o sărbătoare a darurilor şi a sfinţeniei care învinge şi bolile", a spus ÎPS Teodosie.

Arhiepiscopul Tomisului nu va mai permite închiderea bisericilor

IPS Teodosie a vorbit şi despre ce va face dacă autorităţile vor decide din nou închiderea bisericilor: "Am fost luaţi prin surprindere atunci. Eu nu voi permite să se închidă vreo biserică în eparhia mea. Noi avem şi autonomie, de aceea am făcut slujbe publice mai ample, la cererea credincioşilor şi eu cred că biserica nu se va mai închide pentru că nu se cuvine. Drepturile omului spun că Biserica îşi rânduieşte prin regulile sale şi statulul său de Biserică autonomă este recunoscut şi de Constituţie".

IPS Teodosie, despre vaccinarea anti-COVID: "Vaccinarea, un experiment"

"Sunt multe frici de vaccin, pentru că în toate ţările s-au produs efecte grave la unele persoane. Există o reţinere şi nu putem să obligăm pe nimeni. Până în toamnă se vor mai lămuri lucrurile prin acest experiment care se face cu cei ce se vaccinează acum şi vor fi mai lămurite efectele vaccinului. Trebuie să se mobilizeze medicii, pentru că nu toţi sunt de acord. Dacă medicii nu sunt în unanimitate de acord, ce să înţeleg? Campania de vaccinare este un experiment. Nu s-a putut urmări, specialiştii spun că orice vaccin trebuie să aibă o marjă de experimentare până la un an. Şi atunci noi să negăm asta, să facem că nu înţelegem?", a spus IPS Teodosie.