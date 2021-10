Israelul și-ar putea redeschide granițele pentru turiștii vaccinați. 50% din populație s-a imunizat cu doza a treia

”Eu cred că am fost prima persoană pe pământ român care a avut a treia doză, fiindcă atunci când am vizitat în Israel, a început această campanie de vaccinare cu a treia doză și am reușit să îl iau acum o lună și jumătate.

Nu numai în România se vede că suntem în valul patru. Eu cred că singurul lucru care poate să ne ajute este, în primul rând, campania de vaccinare.

Fiecare persoană trebuie să înțeleagă că dacă vrem să scăpăm de această pandemie singurul mod este vaccinarea. În Israel, acum o săptămână, am avut mai mult de 10.000 de cazuri în fiecare zi. După ce a început această campanie de vaccinare cu a treia doză, astăzi a scăzut la 2.000, așa că vedem statistica.

Nu trebuie să mergem mai departe, trebuie să vedem fapte”, a spus ambasadorul Israelului, David Saranga, pentru Antena 3.

Întrebat ce mesaj transmite românilor sceptici, care nu au încredere în vaccin, acesta a răspuns: ”Eu am încredere în medicină, în știință și atunci când văd fapte, nu pot să contrazic faptele”.

Românii care vor să călătorească în Israel pot face, deocamdată, o călătorie fotografică vizitând expoziţia deschisă la Muzeul Antipa, unde 24 de fotografi din Israel au adus cele mai frumoase imagini cu peisajele din Ţara Sfântă.

”Israelul este în proces de negociere cu UE și cred că în curând se vor deschide granițele, în noiembrie, dar rămâne de văzut”, a mai precizat ambasadorul.

Expoziţia "Israel file de natură" este deschisă, până la finalul anului, la Muzeul Antipa.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal