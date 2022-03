Iulius Afloarei, românul care s-a dus să lupte alături de ucraineni în războiul cu Rusia

Când a ajuns în Ucraina, a fost uimit de ce a văzut.

Bărbatul era la muncă în Berlin când a început războiul şi, alături de alți străini, colegi de muncă, a venit să lupte pentru Ucraina.

Românul spune că procedura de îrolare nu există încă în Ucraina, motiv pentru care, nu poate lupta, cot la cot alături de soldaţii ucraineni.

Iulius Afloarei are 38 de ani şi este din Piatra Neamț

Voluntarul român a găsit o armată a lui Zelenski haotică, iar străinii nu au ajuns în linia întâi, aşa cum spera.

De fapt, luptătorii străini nu sunt folosiţi deloc. Aşa că din soldat temerar, românul s-a trezit în Ucraina, un simplu spectator.

Motivul pentru care a decis să ajute Ucraina

"M-am hotărât să vin să ajut, nu neapărat Ucraina, dar umanitatea, pentru că de aici se poate duce mai departe. Eu m-am gândit că ar fi cel mai bine să venim aici şi să încercăm să oprim, să nu se ducă mai departe, pentru că deja un popor atins, două trei popoare va fi după aceea şi mai greu de recuperat. M-am gândit că dacă ne concentrăm toţi forţa şi venim aici să ajutăm, vom ajuta România, nu doar Ucraina.

La Berlin erau în jur de 200 de voluntari care au plecat spre dum, cu maşinile proprii, cu autobuze, cu tren. Pe drum ne-am întâlnit cu eleveţieni, cu legionari din Legiunea Franceză, de origine marocană, algeriană, australiană, unguri. În schimb, nu am întâlnit nicuiun român pe drum. Majoritatea sunt de peste Ocean: Australia, America, Canada şi câteva persoane din sud America (...) Majoritatea sunt legaţi cât de cât de aceste locuri, nu sunt complet străini.

Iulius Afloarei: "Eu sunt vorbitor de limbă rusă"

Deci, nu există o graniţă de comunicare între mine şi ei, ca să spui că nu m-am înţeles cu ei. Pur şi simplu, majoritatea dintre ei, nu au informaţia necesară sau sunt dezintersaţi să o ofere. Nu există transport decât înspre Germania sau Polonia. Eu vrând să merg într-o zonă de război, nu există transport, nu mi se dă armă, deci eu nu pot să mă duc să mă lupt cu ruşii şi să arunc cu pietre în ei. Suntem în 2022, probabil acum 300 de ani era bună şi o piatră, dar acum ne trebuie armă ca să mergem la război şi nu ni se oferă.

Românul spune că procedura de îrolare încă nu există în Ucraina

"Ei, probabil, au de gând să o facă, dar nu există. A fost un anunţ vocal, există anumite site-uri pe internet unde se spune că dacă contactezi acele ambasade...Eu am trimis nenumărate email-uri spre Ambasada Ucrainei în Germania. Am ajuns deja aici, au trecut 10 zile şi eu încă nu am primit niciun răspuns de la ei. Chiar am fost la Ambasadă să stau de vorbă cu ei şi la fel, ne znaju (n.r. „nu știu”), a povestit Iulius Afloarei, în exclusivitate la Antena 3.