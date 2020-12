Jandarmeria, cu ochii pe petarde şi artificii. Ce trebuie să ştiţi pentru a fi în siguranţă în noaptea de Revelion

Comercianţii care nu vindeau materiale pirotehnice periculoase s-au ales cu amenzi usturătoare şi cu dosare penale.

Alexandru Iacob, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei București, a vorbit în exlusivitate la Antena 3 despre ce trebuie să ştie oamenii pentru a fi în siguranţă şi a nu primi amenzi.

''Colegii mei au confiscat peste 8.000 de articole pirotehnice, doar în această săptămână. Rămânem în continuare la datorie. Intensificăm controalele în preajma Revelionului şi avem indicii că acest fenomen este în continuă scădere, ceea ce ne facem să credem că ne facem bine treaba şi diminuăm cumva pericolele.

F1 şi P1, materialele pirotehnice recomandate

Există câteva categorii de materiale pirotehnice prevăzute de lege, ca fiind pentru publicul larg. Se găsesc în magazine. În această perioadă recomandăm să fie cumpărate doar din surse de încredere şi în principiu, în marile centre comerciale apar astfel de insule şi de locuri prevăzute pentru comerţul legal al acestor materiale. Ceea ce trebuie să ştie publicul larg este că există o legislaţie care prevede detaliat cum trebuie folosite aceste materiale pirotehnice şi singurele care ar trebue să ne rămână în memorie ar fi categoriile F1 şi P1. Astea sunt cele care ne interesează pe noi pentru uz curent.

Ele trebuie să aibă inscripţionate în limba română instrucţiuni de folosire, categoria din care fac parte, termen de valabilitate şi riscurile pe care le acestea le comportă în momentul folosiriii.

Ele sunt din categorii interzise, tocmai de aceea sunt şi interzise, pentru că sunt periculoase. Există o legătură de cauzalitate şi trebuie cumpărate doar din surse sigure şi verificate de auotorităţi.

În ce condiţii se folosesc petardele şi artificiile

Ele trebuie folosite la minimum 50 de metri de clădirile cu patru etaje. Adică, dacă nu avem 50 de metri între blocuri nu le detonăm, pentru că ele provoacă un disconfort pentru locatari şi pentru comunitate.

Jandarmii vor face controale în noaptea de Revelion

În fiecare an am intensificat măsurile în perioada Sărbătorilor de iarnă. Nici acest an nu face excepţie. Sunt condiţiile pandemice despre care ştim cu toţii şi sporim vigilenţa, suntem la datorie din toate punctele de vedere. Numărul de solicitări pe 112 creşte în această perioadă şi noi nu facem decât să fim mai mulţi în stradă, mai aproape de cetăţeni, pentru a răspunde promt la nevoile acestora'', a spus Alexandru Iacob, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei București.