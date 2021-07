Jandarmerița găsită vinovată pentru ucidere din culpă în cazul George Floyd de România spune că nu este singura vinovată pentru tragedie: ”Nu am fost singura care a acționat”

„Victima se zbătea și la un moment dat, colegul C. mi s-a adresat pe un ton imperativ: Da-i cu spray! În reprezentarea mea în acel moment, pulverizarea cu spray venea în sprijinul acțiunii de imobilizare, pe care nu reușeau să o duca la capăt pentru că nu reușeau să îi prindă mâinile. Nu am acționat imediat, crezând că nu vă fi nevoie și că cei doi vor reuși să realizeze imobilizarea, mai ales că numitul C. avea experiență. Ezitarea a fost până într-un minut, timp în care am văzut că nu reușesc și am acționat", a declarat femeia.

Ana Maria Florescu a recunoscut în fata instanței că a pulverizat spray-ul paralizant de la o distanță mică, în urma ordinului pe care l-a considerat atunci legal.

"Învederez instanței că nu am fost singura din echipaj care a acționat împotrivă victimei. Din acest punct de vedere, apreciez că atât manevrele celor doi colegi ai mei, cât și contextul creat din imboldul verbal de a acționă cu spray au dus la rezultatul asupra victimei", a explicat jandarmerița, angajată a Inspectoratului de Jandarmi Suceava.

Pe 19 iulie 2019, în parcul din Vatra Dornei, Ioan Csapai, în vârstă de 55 de ani, a fost imobilizat de jandarmi şi a murit după ce unul l-a presat la pământ, iar altul i-a dat cu spray lacrimogen în faţă.

Jandarmerița în vârstă de 26 de ani a fost găsită vinovată de ucidere din culpă, purtare abuzivă și port fără drept de obiecte periculoase, fapte pentru care a fost condamnată la doi ani și șapte luni de închisoare, cu suspendare, și i s-a interzis să mai ocupe o funcție publică sau care implică exercițiul autorității de stat, dar și de a mai purta arme pe o perioadă de trei ani.

Totodată, tânăra trebuie să plătească daune morale și materiale de 95.000 de lei pentru trei dintre rudele victimei.



