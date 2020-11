Jean Paler acuză personalul medical de la Spitalul Tractorul de tratamente inumane: "Au dat în mine și au țipat la mine. Am înțepenit de frig acolo”

Marele actor a povestit cu lux de amanunte calvarul pe care l-a îndurat în unitatea medicală Tractorul, din Braşov.

"Într-o încăpere cu 6-8 paturi eram singur, wc-ul însemna un scaun care era tăiat pe mijloc și era în el o găleată, era ca în evul mediu. Și la pușcărie era mai bine, mâncarea era sub orice critică, un pușcăriaș o duce mult mai bine decât un bolnav”, a povestit pentru fanatik.ro Jean Paler.

Artistul are probleme cardiace de 12 ani și este operat de 5 ori la inimă, unde i s-a pus un fibrilator și 4 stenturi

"Are mai mult de câștigat un pușcăriaș, niciun pic de căldură, după 4 zile am făcut rost de a doua pătură, cu chiu cu vai, cu rugăminți, scandal și ceartă. Am stat îmbrăcat cu două rânduri de pijama pe mine, cu o pătură care era dinainte să ajungă Ceaușescu președinte, cu greu m-am lipit cu a doua pătură. Așa m-au ținut la izolare zile întregi, nu am vorbit cu nimeni", a mai povestit marele actor.

Jean Paler: "Mi-au făcut 5 teste și au ieșit toate neconcludente"

"A venit o doctoriță împăiată și umflată care vorbea cu mine din tocul ușii, nu intra la mine, în așa zisul salon. Stătea pe la ușă, după hol, și de acolo vorbea cu mine. Mi-au făcut 5 teste și au ieșit toate neconcludente”, spune Jean Paler, despre condițiile Spitalului Tractorul din Brașov.

Actorul acuză cadrele medicale nu veneau să-l verifice. Nu putea să iasă afară din cameră, suferea de frig, iar mâncarea era de-o calitate îndoielnică.

"Ne încuiau ca pe câini în saloane, am vrut să plec, am ieșit pe holul spitalului, iar dintr-o dată m-am trezit cu vreo cinci pe mine, deși zile întregi n-am văzut țipenie de om, au sărit pe mine, mi-a dat unul brânci, unul m-a lovit, da, da au dat în mine. Unul dintre asistenții medicali, poate chiar medici erau, nu sunt sigur,”, a mai spus actorul.

Jean Paler: Am înțepenit de frig acolo, nu mai puteam rezista.

"Au dat în mine și au țipat la mine, mi-au zis: „intră, mă, înăuntru, nu știi că n-ai voie, al dracului, nu auzi că n-ai voie să ieși pe hol. Alți mă loveau, alții mă drăcuiau. Alți îmi spuneau frumos. Am înțepenit de frig acolo, nu mai puteam rezista, le ceream să facă ceva, pentru că mă îmbolnăveam mai rău și mă băgau cu forța în camera de tortură. Asta am trăit”, a mai spus Jean Paler.

Jean Paler, după externare: "M-am închinat și m-am rugat și am mulțumit că am scăpat de pușcărie”



"Am stat aproape o săptămână acolo, timp în care am văzut o doctoriță de două ori, de care v-am spus mai sus. Când m-am externat din acest spital m-am rugat la Bunul Dumnezeu, m-am închinat și m-am rugat și am mulțumit că am scăpat de pușcărie”, a mai spus Jean Paler, despre experienţa traită în Spitalul Tractorul.