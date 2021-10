Joe Biden, concluziile summitului G20: ”Vom da 7 miliarde pentru a asigura accesul țărilor sărace la vaccin”

„Am avut discuții și negocieri și am ajuns la o înțelegere. Partenerii și liderii țărilor participante sunt foarte mândri de ceea ce au reușit să facă. (...) Am discutat despre criza climatică și cred că am făcut progrese. Sunt foarte mândru că am fost de acord cu o taxă minimă pentru corporațiile mari. Vrem să punem această taxă de 15% pentru ca ele să plătească o cotă corectă, indiferent unde activează.

Am stabilit un fond care să ajute în cazul unei noi pandemii, în ceea ce privește reacția. Președintele Macron s-a întâlnit cu mine pentru a discuta. Credem că diplomația e cea mai bună cale. Vom da șapte miliarde de dolari pentru a ne asigura că țările sărace vor avea acces la vaccin. (...) Vom negocia emisiile de carbon. Avem susținere puternică. (...)”, a declarat Joe Biden.

Summitul liderilor Grupului 20 s-a încheiat duminică cu un acord climatic care obligă națiunile membre să pună capăt finanțării cărbunelui până la sfârșitul anului și urmărește să limiteze încălzirea globală cu 1,5 grade Celsius peste nivelurile preindustriale, transmite CNN.

Biden a criticat Rusia și China pentru că nu și-au luat angajamente semnificative „pentru a combate schimbărilor climatice”:

„Este dezamăgitor că Rusia și China nu au făcut niciun angajament pentru combaterea schimbărilor climatice. Mi s-a părut dezamăgitor, dar ceea ce am făcut noi, am adoptat anumite lucruri pentru a pune capăt subvenționării cărbunelui”, a mai spus Biden după încheierea summitului de la Roma.

Taxă de minim 15% pentru companiile mulţinaţionale, adoptată la Summit-ul G20 de la Roma

Liderii politici din grupul G20 au ajuns la un acord privind implementarea unei taxe de impozitare de minim 15% pentru multinaționale. Este o reformă care își propune să elimine paradisurile fiscale.

Mai exact, va fi introdusă o taxă minimă de impozitare de 15% pentru multinaționale. Toți liderii G20 s-au declarat în favoarea unei taxe minime globale în timpul primei sesiuni a summit-ului, a declarat un înalt oficial al administrației americane.

Acest lucru era unul dintre obiectivele principale ale liderului american Joe Biden. ”Președintele a subliniat importanța acestui acord istoric în timpul intervenției sale”, a spus oficialul.

Noua regulă va fi oficializată odată cu lansarea unui comunicat, la finalul summitului G20, duminică. Ulterior, fiecare stat trebuie să aprobe propria versiune a taxei și poate dura ceva timp pentru implementarea acesteia la nivel mondial.

136 de națiuni au fost de acord cu o astfel de taxă în octombrie, sub egida OCDE, iar aprobarea de sâmbătă din partea a 20 dintre cele mai mari economii ale lumii este văzută ca un pas către introducerea ei la nivel mondial.

„Noul sistem prevede şi realocarea a peste 125 de miliarde de dolari din profiturile celor mai mari şi mai profitabile companii multinaţionale în toate ţările din lume, astfel încât să se asigure că aceste firme achită contribuţii fiscale corecte oriunde desfăşoară activităţi şi generează profituri”, a explicat OCDE.

În cuvântarea de la începutul summitului, premierul italian Mario Draghi, liderul G20 din acest an, a declarat că acordul este o dovadă a puterii multilateralismului.

”Am ajuns la un acord istoric pentru un sistem fiscal internațional mai echitabil și mai eficient”, a spus Draghi, adăugând: „Aceste rezultate sunt o reamintire puternică a ceea ce putem realiza împreună”.

Măsura ar impozita marile companii multinaționale cu o cotă minimă de 15% și le va obliga să plătească taxe în țările în care își desfășoară afaceri. Administrația Biden a reîmprospătat inițiativa globale la începutul acestui an și și-a asigurat sprijinul țărilor G7, în iunie.

"În opinia noastră, aceasta este mai mult decât o simplă afacere fiscală. Este o remodelare a regulilor economiei globale", a spus un oficial înalt al administrației.

