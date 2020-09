Jucătorii echipei HC Dobrogea Sud, blocaţi în Turcia, din cauza autorităţilor din Rusia. Toţi jucătorii, testaţi pentru Covid

Problema a apărut din cauza formaţiei ruseşti, FC Victor, care trebuia să comunice oficial Poliţiei din Rusia că a trimis o invitaţie echipei HC Dobrogea Sud. Cum documentul lipsea, pe aeroportul din Istanbul, românilor le-a fost interzis accesul în aeronava care zbura spre Rostov. Din cauza pandemiei, autorităţile din Rusia au condiţii extrem de stricte privind intrarea cetăţenilor străini în ţară.

"Compania aeriana ne-a transmis ca HC Victor ar fi trebuit sa contacteze si Politia din Rusia, iar autoritatile rusesti sa trimita un document catre compania aeriana, prin care sa se arate faptul ca totul e in regula cu vizita noastra si ca ne permit intrarea in tara. In momentul in care reprezentantii companiei aeriene au contactat autoritatile rusesti, acestea au spus ca nu au nimic oficial din partea clubului HC Victor legat de deplasarea clubului nostru acolo. Astfel, cursa Istanbul - Rostov a plecat fara noi." scriu reprezentanţii HCDS pe Facebook.

Jucătorii au rămas încă patru ore pe aeroport, timp în care autorităţile sanitare din Turcia le-au efectuat încă un test de coronavirus. În cele din urmă, echipa a fost transportată la un hotel, aflat la 30 de kilometri depărtare de aeroport. Toată lumea aşteaptă acum ca echipa din Rusia să trimită către autorităţi documentul care lipseşte. Dacă meciul nu se va disputa, calificarea va fi decisă, cel mai probabil, la "masa verde".

În meciul tur, HC Dobrogea Sud s-a impus cu scorul de 26 - 18.