Judecătoare reclamată pentru declarații publice. Ancheta a fost cerută chiar de Curtea de Apel

Un judecător de la Curtea de Apel București a fost reclamat la Inspecția Judiciară pentru faptul că a dat niște declarații în presă. S-ar fi antepronunțat cu dosarele în care sunt vizați cei de la DNA Ploiești.

"In practica, in raport de circumstantele cauzei, atunci cand inculpatul cunoaste ca o imprejurare esentiala pentru stabilirea vinovatiei sale este stiuta numai de catre o singura persoana, audierea acestei persoane exclusiv cu identitate protejata ar putea conduce la identificarea sa.

Tocmai din ratiuni legate de protectia martorului, ar fi indicat ca acesta sa dea mai intai o declaratie cu identitate reala in care sa releve imprejurari care nu sunt de natura a-i pune in pericol viata sau integritatea corporala (conform art.125 C.p.p.).

Spre exemplu, in cazul unor infractiuni de trafic de droguri, o mare cantitate de cocaina este platita in prezenta unei singure persoane. Audierea acestei persoane cu identitate protejata referitor la faptul remiterii banilor ar conduce la deconspirarea sa. In schimb, o prima audiere cu identitatea reala, in care martorul sa nu releve imprejurari compromitatoare pentru inculpat, ar fi de natura sa asigure protectia sa efectiva".

Totodata, spune Ruxandra Grecu, nu exista nicio nicio dispozitie legala care sa interzica audierea unei singure persoane sub mai multe identitati protejate in acelasi proces:

"Spre exemplu, in cazul unor infractiuni de coruptie, aceeasi persoana insoteste inculpatul in trei randuri, de fiecare data acesta primind mita. In mod evident, audierea aceleiasi persoane cu o singura identitate protejata in privinta tuturor celor trei acte de coruptie ar conduce la deconspirarea sa.

Or, audierea aceleiasi persoane sub doua sau mai multe identitati protejate este absolut necesara pentru a asigura protectia acesteia". Procurorul nu are doar dreptul, ci are obligatia sa protejeze martorul prin masurile prevazute de art.125-126 din Codul de Procedura Penala.

Dar martorul protejat nu este secretul procurorului. Instanta de judecata "cunoaste identitatea reala a martorului protejat, avand acces la documentele care atesta identitatea reala si la actul procesual prin care se atribuie o astfel de identitate. Datele privind identitatea acestuia sunt pastrate in conditii de confidentialitate, la nivelul Curtii de Apel existand un compartiment de documente clasificate".

Cand martorul este audiat de instanta, dintr-o alta incapere, judecatorii trebuie "sa respinga intrebarile care ar putea conduce la identificarea martorului", se arată în declarațiile date judecătoare pentru Ziare.com.