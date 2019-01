Judecătorul Cristi Danileț, cercetat de Inspecția Judiciară

Foto: Agerpres

Controversatul judecător Cristi Danileț este cercetat de Inspecția Judiciară pentru o nouă afirmație șocantă făcută pe Facebook.

„Poate că cineva remarcă totuși succesiunea atacurilor, destructurărilor și decredibilizarilor la adresa următoarelor instituții: DGIPI, SRI, SPP, Poliția, DNA, Jandarmeria, PICCJ, ICCJ, Armata. Nu par întâmplătoare după declararea sus și tare a "abuzurilor instituțiilor de forță".

Știm cu toții ce ar însemna lipsirea de eficiență sau, mai rău, preluarea controlului politic asupra acestor instituții: servicii, politie, justiție, armată?

Și, apropo de Armată: oare s-a aplecat cineva asupra dispozițiilor art. 118 alin. (1) din Constituție potrivit cărora "Armata este subordonată exclusiv voinţei poporului pentru garantarea (...) a democraţiei constituţionale" ? Ce ar fi dacă într-o zi am vedea armata pe stradă păzind ... democrația, că tot am văzut azi că e in scădere coeficientul?! Nu v-ar surprinde să realizați că ar fi ... constituțional!?

Eu cred că nu vedem pădurea din cauza copacilor...”, a scris Cristi Danileț pe Facebook.