Jumătate dintre magazinele din Giurgiu, închise de ANPC. Horia Constantinescu: "Una dintre locaţii nu fusese verificată de 27 de ani"

În total, au fost date 150 de amenzi în valoare de peste 1,5 milioane de lei, iar 44 dintre cele 89 de magazine verificate de ANPC au fost închise.

Horia Constantinescu, preşedintele Autorității Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor a dezvăluit, la Antena 3, cum s-a desfășurat acţiunea de amploare a inspectorilor ANPC, în cele trei zile de verificări.

"Cele mai multe sunt închise până la remedierea deficienţelor, ceea ce înseamnă, pentru cel puţin câteva dintre ele, o perioadă destul de lungă, având în vedere că întregul ansamblu ar necesita renovări substanţiale şi dotări corespunzătoare, pentru că vitrinele cred că au fost achiziţionate undeva la începutul anilor '90, conform aspectului şi stării de degradare pe care noi am constat-o acolo.

Horia Constantinescu: "Una dintre locaţii nu fusese verificată de 27 de ani"

Cred că cel mai important lucru este acela că noi am primit aceste informaţii, în mediul online, de la cetăţenii din judeţul Giurgiu. Ne-am dat seama că acolo ceva nu funcţionează aşa cum ar trebui, inclusiv colectivul nostru de acolo trece printr-o fază de reevaluare. Am înlocuit conducerea comisariatului, pentru că una dintre locaţii nu fusese verificată de aproape 27 de ani, cu toate că era una dintre locaţiile principale. Şi aici mă refer la o unitate de alimentaţie publică.

Toate lucrurile de acolo erau demult semnalate, ne-am fi aşteptat ca toţi colegii noştri de acolo să fi luat act de ele şi să desfăşoare acţiuni cu caracter operativ. Nu s-a întâmplat acest lucru şi a conduc la această acţiune de amploare, care s-a întins pe durata a trei zile. Am avut o acţiune iniţială ce a confirmat cele semnalate, după care am apelat la colegii din întreaga regiune. Am ajuns acolo cu aproape 50 de comisari şi am luat la pas oraşul Giurgiu şi zona Mihăileşti (...)

Preşedintele ANPC: "Amenzile ar trebui să fie mult mai mari"

Lucrăm la un proiect. Suntem şi noi de părere că amenzile nu ar mai trebui să beneficieze de oportunitatea jumătăţii din minim şi de asemenea, amenzile ar trebuie să fie mult mai mari, tocmai pentru a sancţiona corespunzător situaţia aceasta. Trebuie să nu uităm că măsura complementară a opririi temporare a prestării de servicii sau a suspendării activităţii, totuşi sunt valenţe ale sancţiunii complementare, este adevărat, dar care atrag atenţia operatorilor economici, că nu pot săvârşi astfel de abateri, fără să şi suporte o concesinţă pe măsură" , a declarat Horia Constantinescu, în exclusivitate la Antena 3.

