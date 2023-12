Antena 1 a decis cine sunt noii jurați la Chefi la Cuțite! ”Hai la masă, România!”

Chefi la cuțite anunță noua distribuție a celui mai iubit cooking show din România. Super profesioniști, iubiți de sute de mii de clienți, cei patru sunt gata sa spună împreună, la Antena 1: ”Hai la masă, România!”

Sursa foto: Antena 1

Noii chefi sunt campioni cu rezultate extraordinare, gata să demonstreze că televiziunea are gust.

Chef Richard Abou Zaki - plecat de la Piatra Neamt in Italia la 5 ani, a lucrat ca sous-chef la cel mai bun restaurant din lume - Osteria Francescana si are propriul local cu o stea Michelin, obținută la numai 8 luni de la lansare.

“Toată viața mi-a plăcut să am provocări, asta m-a făcut mereu să mă dezvolt. Să fiu în juriu la Chefi la Cuțite este pentru mine o oportunitate extraordinară de a transmite pasiunea pe care eu o am pentru bucătărie și de a inspira oamenii pasionați de acest domeniu. În fiecare zi vreau și simt nevoia să învăț ceva nou și sunt bucuros că asta se va întâmpla alături de atât de mulți oameni pasionați de bucătărie. Eu am o foame de viață, de a face lucruri pe care vreau să o transmit și celorlalți. Am pornit de la 5 angajați, acum coordonez o echipă de 45 și tot ce am realizat are la bază această bucurie a face lucruri. Sper să deschid o ușă spre o nouă perspectivă asupra bucătăriei, o bucătărie dinamică și contemporană”, a declarat Chef Richard Abou Zaki.

Chef Stefan Popescu intră în echipa Chefi la cuțite după ce a coordonat bucătăriile unora dintre cele mai importante hoteluri din Bucuresti și s-a specializat în patiserie la cursuri de 3 stele Michelin din Paris. Este, de asemenea, formator de talente pentru toata piața românească.

“Acest rol vine la pachet cu multă responsabilitate. Responsabilitate față de emoțiile, aspirațiile și pasiunea care se află în spatele fiecărui preparat. Atât în viața de zi cu zi, cât și în cea profesională sunt obiectiv, corect și flexibil, nu urmăresc perfecțiunea, vreau să descopăr potențial și entuziasm, astea sunt așteptările mele în ceea ce îi privește pe concurenți. Ce se întâmplă la masa juriului va fi foarte interesant pentru telespectatori..o să fie cu intrigă, tachinări și show. Colegii mei au un traseu profesional de excepție, sunt lideri care conduc echipe mari și cunosc această meserie din toate unghiurile ei, de la spălatul vaselor până la antreprenoriat. Ca și caractere și background sunte totuși diferiți și asta va da un plus de savoare interacțiunii dintre noi”, a declarat Chef Ștefan Popescu.

Chef Alexandru Sautner - gătește profesionist de 30 de ani. Primele restaurante le-a deschis in Germania, iar mai apoi a cucerit Romania, din Mamaia și până în București cu creațiile sale.

“Sincer, nu cred ca realizez încă ce mi se întâmplă. Acest nou rol cred că este rezultatul unei experiențe de peste 30 de ani în Horeca și a rezultatelor extraordinare obținute de-a lungul timpului în această industrie. Sunt sigur ca nu mi se putea întâmpla ceva mai frumos decât această onoare de a fi noul jurat la Chef la Cuțite! Știu că avem o mare responsabilitate , o presiune care se simte asupra noastră dar, cu ajutorul echipei și al colegilor, sunt sigur că o să facem treabă bună! Pe Orlando îl știam mai de mult , cu Richard am avut imediat o conexiune , nu știu de ce , poate și pentru faptul că vorbim mai mult în italiană , dar am impresia că-l cunosc de foarte mult timp și tot el mi-a dat deja o poreclă ( o s-o aflați curând ?) . Pe Ștefan nu îl știam atât de bine, dar îmi place că se anunță a fi un competitor feroce, iar mie îmi place competiția!”, a declarat Chef Alexandru Sautner.

Chef Orlando Zaharia - a lucrat pentru Președinția României, a fost om de bază în naționala bucătarilor din Romania și primul câștigător Chef de Romania, competiția bucătarilor profesioniști din tara.

„Să fiu parte din juriul Chefi la Cuțite este pentru mine un vis împlinit. Încă procesez această informație și este pentru oară când nu știu o rețetă – rețeta exprimării acestor emoții. Știu însă că abia aștept să începem, să cunosc concurenții, poveștile și preparatele lor și dă dăm drumul competiției dintre noi. Va fi foarte interesantă și această parte... Eu sunt un om care a parcurs tot traseul în bucătărie, n-am ratat nicio etapă, știu ce înseamnă pasiunea pentru acest domeniu și sunt gata sa îi susțin și să îi îndrum pe cei care caută un loc în această lume’, a declarat Chef Orlando Zaharia.

Cei 4 Chefi la cuțite incep filmarile pentru cel mai popular show culinar din țară și vor arăta încă o dată de ce Televiziunea are gust.