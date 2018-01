Jurnalistă din București, terorizată de un recidivist. Procurorii l-au lăsat în libertate de fiecare dată

O jurnalistă din Bucureşti este terorizată de un individ periculos, cu antecedente penale, dar care a fost lăsat în libertate de procurori după fiecare plângere.

Mihaela Raluca Tudor a povestit pe Facebook drama prin care trece după ce un individ periculos i-a spart biroul şi apoi a intrat peste ea în clădire, drogat şi plin de sânge, pentru a-i cere să nu îi facă reclamaţie.

Cornel Cristian Achim ar avea numeroase dosare penale, iar numărul celor care afirmă că sunt terorizați de el crește după postarea publică a Mihaelei Tudor.

Cazul său a fost prezentat joi, la ”Sinteza Zilei”.

"!!! Va atrag atentia asupra unui individ periculos, fost puscarias, lasat in libertate prin neglijenta de catre procurorii Parchetului sector 3!!!

Fapte: individul din poza a intrat prin efractie in biroul meu, la inceputul lunii iunie, furand 4 laptopuri. A fost identificat rapid de politia de la sectia 10, avand asupra lui unul din laptopurile raportate de mine. A fost arestat preventiv in aceeasi luna, pana in noiembrie cand Judecatoria 3 a considerat ca nu e pericol public (desi recidivist) si l-a eliberat sub control judiciar. Desi trebuia sa se prezinte, la sectia 8, saptamanal, nu a facut-o niciodata.

Dupa 60 de zile si nicio prezenta, procurorii de la Parchetul sectorului 3 au cerut revocarea controlului judiciar abia pe 9 ian., cand masura controlului deja expirase si, bineinteles, ca nu fusese nici prelungita.

Iata ca, a doua zi, drogat, cu seringa la ureche, mana stanga bagata in pulover, a dat buzna in plina zi peste noi la birou, pentru a ma determina sa il iert, sa nu faca puscarie. Dupa aprox. 20 de minute de calvar si panica, in care l-am rugat in repetate randuri sa paraseasca biroul, in care s-a drogat lasand dare de sange contaminat, a patruns in toate incaperile si a manifestat un comportament amenintator si greu de anticipat si descifrat, am reusit, aproape printr-o minune, sa il imping afara.

Intre timp venise si politia, dupa ce o colega sunase la 112, care l-a gasit in fata usii. L-au recunoscut imediat ( fiind condamnat si intemnitat in repetate randuri pentru furt calificat). L-au legitimat, pozat si amendat. Ba chiar au constatat ca avea o mana taiata si infectata, capsata cu capse de metalice pentru hartie.

Dupa ce am depus o plangere si s-a facut cercetarea, politistii de la sectia 10 i-au facut un nou dosar penal pentru violare de domiciliu profesional si hartuire. Au mers la Parchetul sectorului 3 sa anunte procurorul si aici s-a terminat povestea. Nicio retinere. De atunci,am luat paznic in propriul birou si umblam peste tot cu frica. Basca, imi spune un apropiat ca e suspect deja si in alte cazuri de furt de cand a iesit.

Cum e posibil ca un individ precum Achim Cornel Cristian sa fie liber? De ce altii sunt retinuti/arestati pentru motive infime? De ce un caz conteaza doar cand consecinte ireversibile se produc? De ce acest individ e liber sa va fure si pe voi (sper sa nu il suparati sau surprindeti), iar eu sa stau cu frica-n san cel putin in urmatoarele multe luni pana e condamnat?

In aceasta tara nu exista PREVENTIE. Legea nu e aceeasi pentru toti.

P.S. Sunt la dispozitia autoritatilor si jurnalistilor care vor sa afle mai multe.

SHARE!", a scris jurnalista pe Facebook.