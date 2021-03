Jurnalistul Mirel Curea, infectat cu SARS-CoV-2 după vaccinare

"Pe 12 februarie am făcut rapelul, a venit fiica noastră în vacanță, cu două teste făcute, unul în orașul în care face facultatea, ca asta e regula la francezi, și al doilea test la aeroport, înainte să urce în avion, negativ - copil disciplinat, a intrat în izolare. A salvat foarte multe vieți faptul că am un copil cuminte.

A stat în izolare, părându-mi-se și mie absurd că vine cu două teste negative și totuși stă în izolare. După 8 zile a trebuit să facă testul de plecare. Opa, testul de plecare era pozitiv. Și eu și soția mea am fost liniștiți în ceea ce ne privește, dar și pentru ea. A avut o zi o subfebrilitate, o roșeață în gât, lucruri banale.

Iar eu și soția mea am fost liniștiți că avem vaccinul făcut și rapelul, a trecut mai mult de 10 zile. Îi invit pe toți cei care se uită la noi să încerce să pună în paranteză toate idioțeniile pe care le-au auzit. Orice semn, cât de mărunt, strănut, roșu în gât, nas care curge, durere de cap, să nu caute motive că au stat în curent sau au mâncat o înghețată.

Eu însumi am făcut acest cretinism. Am stat două zile liniștit spunându-mi că am ieșit în curte și tot felul de explicații despre care nu știi dacă sunt fugă de realitate sau altceva. Iar în noaptea de luni spre marți am mâncat o portocală. Obiceiul meu e să necăjesc cățeii, să iau coajă de la portocală și să-i stropescu cu puțină zeamă și ei să fugă. Și mi-am dat seama că nu simt mirosul", a povestit Mirel Curea.

Jurnalistul a spus că soția sa i-a făcut imediat un test și acesta a ieșit pozitiv.

