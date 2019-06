Adina Florea, în fața CSM: Ultimii ani au creat o situaţie de presiune asupra modului în care judecătorii şi-au desfăşurat activitatea

Foto: Agerpres

Procurorul-şef adjunct al Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie, Adina Florea, a afirmat, marţi, că în ultimii ani s-a constatat ''o situaţie de presiune asupra modului în care judecătorii şi-au desfăşurat activitatea''.



Aceasta a susţinut marţi interviul la CSM pentru şefia Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie.



"Aş vrea să fac câteva referiri din activitatea practică desfăşurată până în prezent cu privire la modul în care ultima perioadă de timp s-a reflectat din nefericire asupra activităţii profesionale a judecătorilor. Am stat de vorbă cu foarte multe persoane, din foarte multe medii sociale, şi cu foarte mulţi magistraţi - şi mă refer aici la judecători. Fără a furniza detalii care sunt nepublice din anchetele penale, tot pot să trag concluzia că ultimii ani au creat o situaţie de presiune asupra modului în care magistraţii - judecători şi-au desfăşurat activitatea. Această presiune a venit din acele dosare penale care au fost întocmite, fie la sesizare din oficiu, fie ca urmare a unor denunţuri nefundamentate pe o bază factuală concretă şi care de la momentul sesizării şi până la momentul la care s-a dispus soluţia au trenat foarte mult pe rolul organelor judiciare", a spus Adina Florea, în faţa Comisiei de concurs din CSM.



Ea a precizat că sunt dosare cu magistraţi care, deşi au fost iniţiate în anul 2011, nici până în acest moment nu au fost soluţionate.



"Au fost dosare care s-au soluţionat în termen de 5 ani, de 6 ani de la momentul primei sesizări. Au fost dosare care nici acum, deşi momentul primei sesizări intervine undeva la nivelul anului 2011 - 2012, nu au fost soluţionate. Şi când spun nici acum am în vedere momentul în care aceste dosare au fost declinate în favoarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie de la structurile unde aceste dosare au fost constituite. Au fost situaţii întâlnite în practică în care dosarele constituite cu privire la infracţiuni pretins săvârşite de magistraţi au stat pe rolul organelor judiciare fără ca măcar să fi fost începută in rem urmărirea penală şi, cu toate acestea, aceste dosare au rămas în nelucrare", a arătat Florea.



Procurorii Adina Florea, Sorin Eugen Iasinovschi şi Bogdan Ciprian Pîrlog susţin, marţi, la Consiliul Superior al Magistraturii, interviurile pentru funcţia de procuror-şef al Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie. Concursul are loc după ce Gheorghe Stan a fost numit judecător CCR.