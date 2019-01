Anca Jurma a renunțat la șefia DNA

Update: Anca Jurma a anunţat, prin intermediul unei scrisori transmise Secţiei pentru procurori a CSM, că nu mai vrea să continue mandatul interimar la conducerea DNA. Anunțul a fost făcut de Tudorel Toader, după ședința Secției pentru Procurori a CSM.

Update: Ministrul Justiției a făcut declarații la sediul CSM. Tudorel Toader a spus înainte de ședința Secției pentru Procurori a CSM în care se va discuta posibilitatea prelungirii mandatului Ancăi Jurma la sefia DNA, că speră că Secția "va alege calea statului de drept".

”De câte ori am avut posibilitatea am participat la CSM. Acesta este motivul pentru care am venit. Procedura nu este finalizată, din moment ce se vorbește de o împuternicire. În țară, majoritatea procurorilor sunt onești. Am convingerea că Secția pentru Procurori va alege calea statului de drept și va abandona posibilitatile de împuternicirea în funcție a celor despre care am auzit în convorbiri recente - hai să-l facem pe ăla , să facem dosar.

România e țară europeană, drepturile fundamentale nu trebuie doar garantate în Constituție, ci trebuie onorate.

Ceea ce spuneam cu altă ocazie, cu privire la subiectul înregistrărilor: Faptul că apar astfel de înregistrări are o parte rea şi una bună. Partea rea este că se poartă astfel de dialoguri, că actul de Justiţie se abordează în acest fel absolut contrar legii. Partea bună - aceea că aflăm modul de gândire, modul de abordare din partea unor procurori. Aflând adevărul, ştim ce trebuie să facem pentru a pune lucrurile pe făgaşul normal de protecţie a cetăţeanului, a fiecăruia dintre noi

Cu privire la mandatul Adinei Florea. Este și o altă propunere dacă președintele Iohannis nu va dori să prelungească interimatul, o voi spune la momentul potrivit.

Despre subiectul cu Lazăr, nimeni nu trebuie să fie mai presus de lege. De fiecare dată președintele ne-a obișnuit să spună măsura, apoi spune că se va documenta”, a declarat Toader.

Știrea inițială: Sedinţă importanta luni la CSM.

Pentru prima data în acest an, Augustin Lazăr şi Tudorel Toader vor sta fata în faţă la reuniunea procurorilor unde se decide soarta şefei interimare de la DNA, Anca Jurma.

Sectia de procurori a cerut la finalul anului trecut mai mult timp de gândire în urma unor înregistrări apărute în presă.

Mai exact, membrii CSM decid dacă prelungesc mandatul Ancăi Jurma cu inca 6 luni in fruntea DNA.