Coșmarul trăit de Toni Greblă, înainte de achitările ICCJ: DNA a urmărit omul, în niciun caz vreo faptă penală

Fostul judecator CCR Toni Greblă a vorbit într-o „Ediție specială”, la Antena 3, după ce a fost achitat pe linie în dosarul în care era acuzat de trafic de influență, fals în declaratii, efecturarea de operațiuni economice și constituire de grup infracțional organizat.

„Soția lui Toni Greblă, Mihaela, a fost întrebată cum au fost ultimii ani pentru ea. „A fost un șoc. Am fost anunțată telefonic. Momentul a fost, într-adevăr, un șoc. Efectiv nu îmi venea să cred ce se întâmplă. Am crezut că nu este altceva decât un scenariu. Momentele de la început au fost un scenariu. Perioada mai grea este cea care a urmat. Începând cu faza cercetării judecătorești, m-am implicat mai mult emoțional și au fost trei ani de zile în care nu am înțeles ce se întâmplă. Pe parcursul cercetării judecătorești, după ce am luat la cunoștință de rechizitoriu, foarte greu de făcut apărările față de convorbiri telefonice rupte din context. La fiecare propoziție trebuia să faci o apărare”, a spus Mihaela Greblă.

Toni Greblă, fostul judecător al Curţii Constituţionale, a fost filmat în propria casă de către DNA cu scopul de a strânge probe în dosarul în care era acuzat.

„În această perioadă eu am fost monitorizat de patru entități. Supravegherea aceasta foarte agresivă a fost făcută tocmai pentru a se obține probe împotriva mea, cum că aș fi comis vreo infracțiune. Ei au urmărit omul, în niciun caz vreo faptă penală. A fost un mod de a pune la punct CCR”, a spus Toni Greblă.

„Se instaurase o teamă în toată societatea. Era teama că oricine poate fi ridicat și dus prin camerele de luat vederi cu o presiune mediatică foarte mare. Acestei presiuni nu toată lumea a reușit să îi reziste. Teama se instaurase în toate structurile societății. Simțeam cu toții o presiune foarte mare, inclusiv asupra activității Curții. Din fericire, CCR nu s-a intimidat. Sper că actualii judecători ai CCR să își continue mandatul și niciuna din deciziile adoptate de CCR în acea perioadă nu și-a pierdut valabilitatea”, a spus Toni Greblă.

„Această operațiune a fost pusă la cale pe traseul SRI-DNA. A fost și o reglare de conturi internă între Coldea și Maior”, a mai spus Toni Greblă.

Întrebată care a fost cel mai greu moment din această perioadă, Mihaela Greblă a spus că: „Judecând la rece lucrurile, ziua în care a fost chemat la DNA a fost cea mai ușoară, zilele următoare au fost mai grele. Totul devenea din ce în ce mai penibil”.

Fostul președinte al Curții Constituționale Augustin Zegrean a intervenit în acest scandal. „A doua sau a treia zi după ce a fost chemat la DNA domnul Greblă, am făcut prima mea conferință de presă și am spus ce se întâmplă. Am spus inclusive că suntem amenințați de SRI. A fost la noi la Curte o delegație a MCV. Ce s-a întâmplat cu domnul Greblă este regretabil”, a spus Augustin Zegrean.