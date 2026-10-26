Decizie majoră a Înaltei Curți în disputele dintre bănci și consumatori. Ce se întâmplă când banca declară scadența anticipată

Înalta Curte a stabilit că dacă banca declară creditul scadent anticipat, consumatorul nu mai plătește dobânzile viitoare Foto: Getty Images

Instanța supremă a tranșat definitiv luni o dispută majoră între bănci și consumatori legată de costurile creditelor întrerupte forțat. Astfel, Înalta Curte de Casație și Justiție a clarificat cât trebuie să plătească un consumator atunci când banca declară scadența anticipată a creditului său. Potrivit instanței supreme, clientul datorează doar dobânda acumulată până în momentul declarării scadenței anticipate, iar banca nu îi poate cere și dobânzile care s-ar fi calculat de atunci până la finalul inițial al contractului.

Decizia nr. 123 din 26 octombrie 2026 a fost pronunțată de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept al ÎCCJ, care a admis o sesizare a Tribunalului Timiș - Secția a II-a Civilă.

Când declară banca scadența anticipată

Un credit se rambursează, în mod normal, în rate, pe o perioadă stabilită prin contract, de exemplu 10 sau 20 de ani. Dacă însă consumatorul nu își plătește ratele, banca poate declara scadența anticipată a creditului. Asta înseamnă că renunță la plata eșalonată și îi cere clientului să achite imediat, integral, suma rămasă de plată.

În general, banca poate lua această măsură atunci când clientul a acumulat restanțe la plata ratelor, după ce l-a notificat și i-a acordat un termen pentru a-și achita datoria.

Ce înseamnă decizia instanței supreme

Disputa a pornit de la interpretarea expresiei "datoria exigibilă", adică suma pe care consumatorul trebuie să o plătească imediat după declararea scadenței anticipate. Întrebarea era dacă aceasta include și dobânda remuneratorie, adică dobânda pe care banca o încasează pentru că a împrumutat bani, calculată pentru toată perioada rămasă din contract.

ÎCCJ a stabilit că "datoria exigibilă" cuprinde doar dobânda scadentă până în momentul declarării scadenței anticipate. Dobânda care s-ar fi calculat de la acea dată până la sfârșitul contractului nu poate fi pretinsă de bancă.

Judecătorii au explicat că această interpretare rezultă atât din analiza întregului articol 38 al ordonanței, cât și din scopul legii, adoptată pentru a oferi o protecție sporită consumatorilor care iau credite.

Potrivit ÎCCJ, ar fi contrar acestui scop ca banca să încaseze toate costurile creditului pentru întreaga perioadă contractuală, în condițiile în care consumatorul nu mai beneficiază de termenul de rambursare convenit, deoarece trebuie să plătească totul imediat.

Decizia stabilește o interpretare unitară a legii, ceea ce ar trebui să facă soluțiile instanțelor mai previzibile în litigiile dintre consumatori și bănci sau alte instituții de credit. Hotărârea va fi publicată în Monitorul Oficial, după redactarea motivării și semnarea ei. De la data publicării, interpretarea dată de ÎCCJ devine obligatorie pentru instanțe.