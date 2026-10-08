Europarlamentarul Rareș Bogdan va fi audiat la DNA Iași, în dosarul lui Fănel Bogos

Europarlamentarul Rareş Bogdan. Foto: Agerpres

Europarlamentaru Rareș Bogdan va fi audiat, joi, la DNA Iași, în dosarul lui Fănel Bogos. El a fost citat în calitate de martor.

Numele lui Rareș Bogdan apare în mai multe interceptări existente la dosar.

Potrivit interceptărilor de la dosar, șeful DSVSA Vaslui a declarat că a fost invitat de Rareș Bogdan la el acasă. Acolo, eurodeputatul ar fi avut un bilețel cu numele firmei lui Bogos, SC Vanbet SRL

”Există posibilitatea ca cel care l-a rugat pe Rareș Bogdan, eurodeputat din partea PNL, de a-l convinge pe Ponea Mihai să promoveze interesele financiare ale SC Vanbet SRL este Nicolae Iană, general în rezervă din cadrul SIE”, arată interceptările din dosar, potrivit unor surse judiciare.

Totodată, potrivit actelor din dosar, la data de 27 august 2025, fostul general SIE Iana Nicolae l-ar fi contactat pe Rareș Bogdan, propunându-i o întâlnire „într-un loc privat, unde nu se pot face fotografii”, pentru a-l prezenta „unor tineri pensionari din servicii secrete” pe care ar fi dorit să-i integreze „într-un sistem relațional de influență”.

Declarațiile martorilor din dosar indică faptul că Rareș Bogdan l-ar fi contactat ulterior pe directorul DSVSA Vaslui, Mihai Ponea, căruia i-ar fi cerut informații despre SC Vanbet SRL, „interesându-se pentru niște prieteni din SIE”. Sursele judiciare au precizat că nu sunt formulate acuzații împotriva eurodeputatului, iar menționarea numelui său apare doar în contextul relatărilor din anchetă.

Procurorii îi vor pune întrebări despre cine l-a contactat, ce i s-a spus, dacă știe că s-ar fi dat șpăgi care să ajungă la el, la Ilie Bolojan sau la Cristina Trăilă.

Vineri, în acest dosar a fost audiat și Ilie Bolojan, de asemenea citat ca martor. Ilie Bolojan a stat două ore în sediul DNA Iași, iar la plecare a refuzat să facă declarații. "Premierul a făcut toate precizările solicitate și pe care, de altfel, le-a comunicat și public de fiecare dată", a transmis purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.

Bolojan ar cerut să vadă dosarul, dar a fost refuzat. Procurorul i-a explicat că, procedural, având calitatea de martor, nu poate vedea ce scrie în dosarul cauzei, au declarat surse pentru Antena 3 CNN.

Ilie Bolojan a fost întrebat ce s-a discutat în biroul său, ce i-a cerut Fănel Bogos și dacă are cunoștință că s-ar fi dat bani ca afaceristul să ajungă în biroul său. Bogos ar fi fost adus de fostul șef al PNL Vaslui, Mihai Barbu, ca să stea de vorbă cu Bolojan. Fănel Bogos ar fi plătit importante sume de bani pentru a ajunge în biroul premierului, ca să-şi rezolve problemele. Afaceristul a negat aceste acuzaţii. Ce nu a negat este că a ajuns în biroul lui Bolojan, căruia i-a expus problemele.

Omul de afaceri Fănel Bogos este administratorul unei societăţi din judeţul Vaslui din domeniul creşterii păsărilor. El a fost reţinut în luna noiembrie 2025 de procurorii DNA - Serviciul Teritorial Iaşi, iar ulterior arestat. În acelaşi dosar, alte trei persoane au fost reţinute pentru trafic de influenţă, dare de mită şi şantaj, iar două persoane au fost plasate sub control judiciar pentru comiterea infracţiunilor de trafic de influenţă şi şantaj, respectiv complicitate la trafic de influenţă. Printre acestea se află şi fostul preşedinte al PNL Vaslui, Mihai Barbu. El este acuzat că i-ar fi intermediat afaceristului întâlniri cu persoane din administraţia centrală. În prezent, acesta se află sub control judiciar.

Știre în curs de actualizare -