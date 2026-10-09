FACIAS sesizează DIICOT, după proiectul de lege care propune dezincriminarea consumului de droguri

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Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului a sesizat Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) și avertizează că în forma actuală, proiectul de lege B544/2026 privind drogurile, poate să ofere protecție traficanților și să încurajeze consumul de droguri.

FACIAS cere procurorilor să verifice dacă inițiatorii proiectului de lege B544/2026 privind drogurile destinate consumului propriu au săvârșit fapte care întrunesc condițiile infracțiunii de favorizare a făptuitorului, prevăzută de art. 269 din Codul penal, și ale infracțiunii de îndemn la consumul ilicit de droguri de mare risc, prin orice mijloace, prevăzută de art. 10 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri.

Totodată, FACIAS solicită DIICOT să verifice, în condițiile legii, sursele de finanțare ale inițiatorilor proiectului de lege B544/2026 privind drogurile destinate consumului propriu și să stabilească dacă există legături financiare relevante pentru eventuale fapte penale asociate promovării proiectului.

Proiectul de lege B544/2026 privind drogurile destinate consumului propriu, înregistrat la Senat pe 5 octombrie, ar înlocui pedepsele penale pentru deținerea drogurilor, fără drept, în vederea consumului propriu, cu amenzi contravenționale între 1.000 și 1.500 de lei pentru drogurile de risc și între 1.500 și 3.000 de lei pentru drogurile de mare risc. Proiectul propune aceeași schimbare pentru cumpărarea, cultivarea, producerea și fabricarea drogurilor destinate consumului propriu. În prezent, pentru aceste fapte, Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri prevede închisoare de la trei luni la doi ani sau amendă penală pentru drogurile de risc și închisoare de la șase luni la trei ani pentru drogurile de mare risc.

Propunerea ar transforma în contravenții și introducerea sau scoaterea din țară, fără drept, a drogurilor pentru consum propriu. Proiectul prevede amenzi între 1.500 și 2.000 de lei pentru drogurile de risc și între 2.000 și 3.500 de lei pentru drogurile de mare risc. Proiectul prevede dublarea amenzii maxime în anumite situații, de exemplu atunci când fapta este comisă de un cadru medical. Astăzi, introducerea sau scoaterea din țară a drogurilor, fără drept, se pedepsește cu închisoare de la cinci la 15 ani pentru drogurile de risc și de la 10 la 20 de ani pentru drogurile de mare risc, precum și cu interzicerea unor drepturi.

Barometrul „Criza invizibilă a drogurilor”, realizat de Alianța Binelui Comun (ABC), o inițiativă a FACIAS, arată amploarea consecințelor consumului de droguri în România. Instituțiile au raportat 6.548 de cazuri sau pacienți sub 25 de ani în evidențele medicale. Instituțiile din 40 de județe au comunicat 3.827 de persoane sub 25 de ani trimise în judecată în cauze legate de droguri, iar cele din 30 de județe au raportat 477 de persoane din aceeași categorie de vârstă ajunse în penitenciare. Separat, datele naționale pentru 2023 indică 3.089 de urgențe medicale asociate consumului de droguri și 34 de decese, dintre care 25 provocate de supradoze, la nivelul tuturor grupelor de vârstă.

FACIAS cere ca procurorii DIICOT să efectueze verificările solicitate și să stabilească dacă există fapte care atrag răspunderea penală a inițiatorilor proiectului de lege privind dezincriminarea drogurilor.