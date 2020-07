Fost șef SPP, plângere împotriva DNA

”Am primit un plic de la DNA care era ordonanța de clasare a unei cauze de care nu știam. Nu știam de existența acelui dosar. Știam că am un dosar în 2014, atunci când m-au luat cu mandat și m-au adus de la Sibiu, dar cauza a fost clasată pentru că nu au avut probe.

Ca atare, la intervențiile pe care noi le-am făcut, inclusiv spunându-le că vom acționa în instanță dacă vor continua cercetările, ei au fost nevoiți să închidă dosarul. După ce au clasat acel dosar, a avut loc o discuție între Coldea și Ciocârlan, în care Coldea i-a cerut ceva să construiască un nou dosar. Am probe, am dat și la Comisia Parlamentară, am și sesizat directorul SRI, am și publicat pe rețelele de socializare.

Din dosarul vechi, din care era clasat, s-a disjuns o faptă, care poate fi acuzație adusă oricărei persoane. Au făcut asta pentru că trebuiau să mă monitorizeze încontinuu. Judecătorul au spus că nu se poate și au găsit o faptă ca să continue cercetările. Au extins urmărirea penală pe abuz în serviciu și instigare la abuz în serviciu. Au luat apoi mandat de interceptare pentru mine și pentru persoanele cu care aș fi făcut asta și au continuat”, a spus fostul șef SPP.