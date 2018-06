ÎCCJ sesizează CSM după acuzațiile lui Vanghelie. Tarcea: Judecătorii au negat că au fost la SRI

Preşedintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, Cristina Tarcea, cere adunare generală a judecătorilor în urma declaraţiilor lui Marian Vanghelie privind prezenţa mai multor magistraţi la Florian Coldea acasă.

„Și noi între noi am discutat și am întrebat dacă aceste lucruri pot fi reale. Am primit garanții ca aceste vizite nu au avut loc astfel de vizite. Trebuie să observați că prin modul în care s-au făcut de declarațiile, nu au fost vizați doar judecătorii Curții Supreme. Cred că ar fi necesar ca toți cei care au făcut astfel de afirmații, să prezinte probe. Doar o persoană total iresponsabilă ar fi putut să facă o astfel de vizită”, a spus Cristina Tarcea.

Marian Vanghelie a declarat faptul că, pe data de 19 iunie, mai mulți judecători de la ÎCCJ s-au strâns în casa lui Florian Coldea, fostul prim-adjunct al SRI, pentru a discuta despre mai multe dosare, inclusiv cel al lui Liviu Dragnea.