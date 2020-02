Judecătorul Viorica Costiniu, mesaj pentru Cătălin Predoiu: Parcursul istoric al AMR se contopește cu demnitate în parcursul justiției

”Va dau binete! Cand Dvs stagiar fiind,erati invatacelul maestrului in arta avocaturii si a deslusirii dosarelor din tolba ce-i purtati,magistrati responsabili si constienti de cum se prevestea mersul democratic al noii justitii au infiintat in martie 1993 ASOCIATIA MAGISTRATILOR din Romania, succesoare a asociatiei "Asociatia Magistratilor si a Avocatilor infiintata in 1933 si spulberata prin anii 1945 de noua putere.

AMR este printre primele 5-10 asociatii profesionale a magistratilor din Europa si la nivel international,membra a Asociatiei Europene a Magistratilor si a Uniunii Internationale a Magistratilor din 1993 si respectiv 1994.

In cei ultimii 27 de ani ai existentei sale,AMR a fost si este un promotor al procesului de democratizare a justitiei din Romania,un actor activ,responsabil si loaial masurilor de garantare a principiilor sacre de independenta politica si materiala ,de consolidare a statutului justitiei de putere in stat cu judecatori inamovibili si procurori independenti ,si doar administrativ subordonati ierarhic.

AMR este un partener permanent in dialogurile purtate in timp cu reprezentantii tuturor structurilor judiciare si parlamentare europene, cu institutii de anvergura din lumea democratica care au sprijinit evolutia pozitiva a parcursului magistraturii romane.

AMR are printre membrii sai,judecatori si procurori si membrii de onoare doi judecatori ai Curtii Europene a Drepturilor Omului,intre care unul a fost presedinte al acestui for al justitiei europene, un fost presedinte al Moldovei de peste Prut, respectabili reprezentanti ai unor ONG-uri si practicieni ori personalitati a caror munca este tot in slujba justitiei.

Activitatea AMR desfasurata neintrerupt si cu o larga si prestigioasa reprezentativitate prin presedintii sai intre care : Paul FLorea, Maria Coca -Cozma,judecatori ai Inaltei Curti ,membrii in cele mai inalte institutii de stat este un exemplu de devotament ,pragmatism si constanta in apararea actului de dreptate, al statutului independent al judecatorului care nu este un privilegiu de casta profesionala ci o garantie a cetateanului sa nu fie vulnerabil

Parcursul istoric al AMR se contopeste cu demnitate in parcursul justitiei ultimilor 3O de ani .

AMR infiintata in 1993, cu radacinile ei din 1933 dainuie si in viitor ptr ca pana la unu,membrii sai si-au implinit cu onoare datoria ,indiferent de vicisitudinile pe care le-a invins ,le-a depasit venite de oriunde inclusiv de la trecatorii ministrii ai justitiei intre care va numarati ,modest, si Dvs,domnule ministru demis.”, a transmis Viorica Costiniu.