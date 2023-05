Lia Olguţa Vasilescu scapă de dosarul în care a fost arestată, după şapte ani de procese

Lia Olguţa Vasilescu, primarul Craiovei, a scăpat definitiv de dosarul în care a fost arestată de procurori, după procese ce au durat şapte ani. Lia Olguţa Vasilescu a declarat la Antena 3 CNN că va cere despăgubiri de zeci de mii de euro de la denunţător, banii reprezentând onorariul plătit avocaţilor în aceşti ani.

Sursa foto: Hepta | Mediafax Foto / Alexandru Dobre

"Acest dosar a trecut prin nu mai puţin de zece instanţe până în acest moment. Am câştigat la toate şi s-a stabilit nu doar că nu existau probe pe corupţie, ci şi că mi s-a încălcat dreptul la un proces echitabil.

În primul rând, vreau să cer onorariile avocaţilor pentru această perioadă de şapte ani. De asemenea, voi cere plata pentru perioada în care am fost suspendată din funcţia de primar şi nu numai pentru aceasta, ci şi în anul 2020, când eu am câştigat alegerile la Primăria Craiova. Am fost ultimul primar din România investit.

Acest individ m-a hărţuit în instanţă şi a atacat validarea alegerii mele în contencios administrativ, iar timp de o lună şi jumătate, deşi eram aleasă, nu am putut să îmi exercit mandatul de primar", a declarat Lia Olguţa Vasilescu.