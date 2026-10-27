MOTIVARE. De ce Tribunalul nu a prelungit arestul pentru Călin Georgescu: Nu se mai justifică, acuzațiile sunt simple supoziții

Tribunalul București a decis că măsura controlului judiciar pentru Călin Georgescu este „suficientă”. FOTO: Antena 3 CNN

Tribunalul București a decis că măsura controlului judiciar pentru Călin Georgescu este „suficientă”, iar arestarea preventivă „nu se mai justifică”, deoarece „nu există probe pentru noile acuzații, se arată în motivarea instanței”, au declarat surse judiciare.

Astfel, instanța a stabilit că „în dosarul cauzei nu există minime elemente de fapt din care să rezulte comiterea de către inculpat a infracțiunilor menționate.”, iar „presupusa intenție de alterare sau distrugere a unor mijloace de probă [...] nu este susținută de materialul probator indicat de procuror, situându-se doar la nivelul unor simple supoziții ale organului de urmărire penală.”, conform sursei citate.

Tribunalul a mai stabilit că „din probele administrate nu reies elemente de natură a forma convingerea judecătorului că lăsarea în libertate a inculpaților, la acest moment, ar prezenta un pericol concret pentru ordinea publică.”

Totodată, în motivarea instanței, judecătorul a apreciat că inculpații „ nu s-au sustras urmăririi penale, nu au încercat în vreun fel să influențeze probațiunea în cauză.”

„Privarea de libertate în continuare a inculpaților ar reprezenta o măsura disproporționată faţă de scopul urmărit. Pentru asigurarea bunei desfășurări a procesului penal fiind suficientă măsura preventivă a controlului judiciar.”, a mai scris judecătorul în motivarea deciziei de luni.

Totodată, instanța a sublinat că suspiciunile privind înșelăciunea rămân.

Judecătorii Tribunalului București au decis, luni, măsura controlului judiciar pentru Călin Georgescu. Judecătorii au respins cererea DIICOT de prelungire a arestului preventiv. DIICOT a contestat decizia, iar recursul se va judeca la Curtea de Apel București.

Miercuri, 28 octombrie, expiră perioada de arest preventiv. Deci, până atunci, ar trebui să se judece o eventuală contestație a DIICOT la decizia de astăzi, în caz contrar, Georgescu va fi eliberat.