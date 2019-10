Paul Stănescu, citat în calitate de martor la DNA

Update: Paul Stănescu susține că a fost citat într-un dosar în calitate de martor. Liderul PSD nu a vrut să declare la ce dosar se face referire.

”E un dosar în lucru. Am dat o declarație în calitate de martor. Nu are nicio legătură cu Belina, cu Tel Drum. Pentru că sunt în fața presei, știu că e ziua lui Liviu Dragnea îi urez la mulți ani, să îi dea Dumnezeu sănătate și să revinî lângă familie. Am primit citația prin telefon, am stabilit să vin azi, am discutat. E vorba despre un proiect vechi, legat de bani europeni”, a spus Paul Stănescu.

Știrea inițială: Paul Stănescu a ajuns luni dimineață la sediul Direcției Naționale Anticorupție. Fostul premier a părăsit instituția după zece minute. Potrivit primelor informații nu se știe de ce baronul PSD Olt a fost chemat în fața peocurorilor.

Fostul vicepremier al PSD a fost audiat anul trecutt de către procurorii anticorupție într-un dosar pe care aceștia voiau să-l redeschidă, cu privire la fapte de corupție ce ar fi fost săvârșite în 2010.

Ulterior, dosarul a fost clasat pe motiv că acuzațiile din plângerea formulată s-au dovedit a fi neîntemeiate.