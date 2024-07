Suspecţii crimei din Vaslui, acolo unde cadavrul unui bărbat a fost găsit într-un geamantan, au fost prinşi la Braşov

Suspecţii în cazul crimei din Vaslui, acolo unde cadavrul unui barbat a fost găsit într-un geamantan abandonat sub un pod. Sursa foto: Poliţia Română

Suspecții în cazul crimei din Vaslui, acolo unde cadavrul unui bărbat a fost găsit într-un geamantan abandonat sub un pod, au fost prinși de poliţiştii din Braşov. Cei doi au fost duși la audieri. Este vorba de un fost coleg de penitenciar al victimei, şi concubina acestuia. Între timp, cel care a găsit trollerul, a povestit momentele șocante.

13 iulie. Ora 22 şi 7 minute. Camerele de supraveghere ale unui localnic din comuna Pungești, judeţul Vaslui surprind doi oameni care cară un troller. 3 minute mai târziu, au fost văzuți pe o altă stradă, trăgând de geamantan.

"Am auzit pe stradă cum ar fi târâit unul ceva de plastic", spune Viorel Barzu, proprietarul camerelor de supraveghere

Au abandonat geamantanul la marginea unui drum. A rămas acolo timp de două zile

"Trollerul l-am găsit în felul următor: m-a sunat prietenul cel mai bun, că venea mirosul din partea aia, în curte la el. Am tras o dată şi încă o dată, şi i-am zis că e om. Eu când am trecut cu vacile pe aici am văzut că e un geamantan, dar nu mi-am dat seama că e om mort, am crezut că e gunoi. Am sunat poliţia", spune Barzu Gheorghită, bărbatul care a găsit trollerul.

Victima locuia într-un sat din Bacău. Conform surselor Antena 3 CNN, anchetatorii au analizat trecutul bărbatului ucis, iar suspecţi sunt un fost coleg de penitenciar al victimei şi concubina lui.

"Eu am 27 de ani, dar nu s-a întâmplat așa ceva aici", spune un localnic

"Nu-i normal că stam cu frică. Te omoară, te pune, şi te duce...", mai spune cineva.

Polițiștii din Brașov au prins suspecții crimei din Vaslui

"În această seară, 16 iulie 2024, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui și a Inspectoratului General al Poliției Române, cu sprijinul Institutului Național de Criminalistică, Direcției de Investigații Criminale, Direcției Operațiuni Speciale și Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, au fost depistate în municipiul Brașov, două persoane, un bărbat în vârstă de 32 de ani și femeie în vârstă de 27 de ani, ambii din comuna Pungești, concubini, bănuiți că ar fi fost implicați în decesul unui bărbat în vârstă de 36 de ani, din comuna Oncești, județul Bacău.

Cele două persoane se sustrăgeau activității de urmărire penală, pe numele acestora fiind emise mandate de aducere. Aceștia urmează a fi conduși și prezentați Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui pentru continuarea cercetărilor. În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor calificat și sunt continuate cercetările în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a produs decesul victimei de 36 de ani și dispunerea măsurilor legale", transmite IPJ Vaslui

Cadavrul a fost preluat de polițiști și transportat la medicina legală din Vaslui pentru necropsie

"Am primit un telefon de la o vecină că daca am auzit ce s-a întâmplat în sat. Ne-am dus şi noi acolo ca la bârfă. Mirosea urât şi am plecat acasă. M-am dus şi am urmărit camerele video. Am auzit pe stradă cum ar fi târâit unul o ceva de plastic. Aici s-a văzut în umbra, pe drumul celalalt se vede trollerul cum îl târâia.

Din punctul meu de vedere ce se întâmplă in Europa, nu numai în România, ar trebui deschise penitenciare cum face domnul Putin, în Rusia. Când ai făcut omor cu premeditare trebuie pedeapsa maxima. Fără iertare, la așa ceva nu trebuie iertare", mai spune Viorel Barzu, proprietarul camerelor de supraveghere.

Cadavrul a fost preluat de polițiști și transportat la medicina legală din Vaslui pentru necropsie. În cauză a fost deschis un dosar de cercetare penală pentru omor deosebit de grav. Se pare că victima nu ar fi din satul Pungești.