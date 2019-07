Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie a deschis o anchetă în legătură cu dosarul deschis de DNA în cazul agentului guvernamental pentru CEDO, Viorel Mocanu 

Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie (SIIJ) a deschis o anchetă în legătură cu un dosar penal de la DNA care îl vizează pe agentul guvernamental pentru CEDO, Viorel Mocanu.



Mocanu a depus o plângere penală la SIIJ în care se reclamă faptul că DNA a deschis un dosar cu privire la infracţiuni pe care le-ar el le-ar fi comis, acesta beneficiind de imunitate.



"Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie a fost învestită, la data de 15 iulie 2019, cu o plângere penală pentru efectuarea urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu în formă continuată. În plângere se susţine că, în mod abuziv, cu încălcarea atribuţiilor de serviciu ce le revin în conformitate cu Legea 78/2000 şi OUG 43/2002, magistraţi procurori din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie efectuează urmărirea penală cu privire la infracţiuni pretins săvârşite de agentul guvernamental pentru CEDO, funcţie care prin natura atribuţiilor sale şi a prevederilor CEDO şi a protocoalelor la această convenţie se bucură de imunitate", se arată într-un comunicat al Parchetului General.



SIIJ a cerut de la DNA mai multe documente, printre care actul de sesizare, ordonanţa de începere a urmăririi penale in rem, precum şi ordonanţele în baza cărora s-au solicitat dosare CEDO agentului guvernamental.



"Pentru lămurirea aspectelor sesizate de către titularul plângerii penale, la data de 23 iulie 2019, cu respectarea disp. art. 170 alin. 1 Cod procedură penală, procurori din cadrul Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie au solicitat, în copie certificată, şi nu în original, astfel cum, în mod nereal, s-a promovat în spaţiul public, actul de sesizare, ordonanţa de începere a urmăririi penale in rem, precum şi ordonanţele în baza cărora, în perioada 3 iunie 2019 - 03 iulie 2019, s-au solicitat dosare CEDO agentului guvernamental", se mai arată în comunicat.



Totodată, s-a solicitat procurorului şef al DNA să se comunice dacă în dosarele invocate de agentul guvernamental urmărirea penală a fost efectuată de Direcţia Naţională Anticorupţie, prin structurile sale teritoriale sau prin secţiile care funcţionează la nivel central.



Presa centrală a scris că Viorel Mocanu ar fi întreprins demersuri în favoarea lui Liviu Dragnea în cadrul procesului deschis la CEDO împotriva României de fostul preşedinte al PSD, prin care acesta încearcă să obţină revizuirea condamnării la 2 ani închisoare cu suspendare primită în dosarul "Referendumul".